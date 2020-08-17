Elektik akımına kapılan leylek yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Yeniyörük Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Yaman, elektrik çarpması sonucu elektrik tellerinden toprak zemine düşen leyleği görünce hemen yardımına koştu. Yaman, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine de durumu bildirdi. Yaralı leylek, gelen görevliler tarafından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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