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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’den rahvan atlarına akademik destek

İHA

BUÜ’den rahvan atlarına akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği arasında özel bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile BUÜ tarafından rahvan atçılığına bilimsel ve akademik destek verilecek.
Gerçekleştirilen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Menan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdinç Önen, akademisyenler ve dernek yöneticileri katıldı.
Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Görev süremiz içerisinde 15 aylık bir süreci doldurduk. Bu süreçte iki temel anlayışı ön plana çıkarmaya çalıştık. Bunların ilki öğrenci dostu üniversite anlayışıydı. İkinci ise kentle bütünleşmiş, kentin her kademesiyle; STK, merkezi yönetim, yerel yönetimler, sanayi gibi bütün katmanlarla iş birliği içerisinde olmayı hedefleyen bir üniversite anlayışıydı. Çünkü Bursa gibi bir şehrin üniversitesi hedeflenen noktada değildi. Eğitim, öğretim ve araştırmanın yanında, ürettiğini topluma katma değer olarak paylaşmak bizim görevimiz. Bugüne kadar bu konuda arzulanan noktada değildik. Ancak bu zaman içerisinde gelişecek bir kültürdür. Bu nedenle kentin her kademesiyle iş birliği içerisine girmeyi hedefledik. Bu topluma karşı ciddi görevlerimiz var. Protokol sayesinde Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri Derneği ile işbirliği ortamını tesis etmiş olacağız. Hem Üniversitemizin at yetiştiriciliği konusundaki eksiklerini gidermek, hem de derneğimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği sağlamak açısından bu protokolün faydalı olacağı kanaatindeyiz. Her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Büyükataman: "Ata sporunun bilimsel desteğe ihtiyacı var"
MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u uzun zamandır tanıdığını ve atandıktan sonra şehrin önemli dinamiklerinin başında yer alan üniversitelerin halkla iç içe, onların problemlerine aşina ve çözüm üreten bir anlayış içerisine girdiğini söyledi. Üniversitenin bu misyonunu yerine getirdiğini görmekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden İsmet Büyükataman; “Şehrimizin önemli dinamiklerinin bir diğeri yerel yönetimlerdir. Ülkemizin dördüncü büyük şehri olan Bursa’da çok yaygın olarak Rahvan Atlara ve dörtnal olarak ifade ettiğimiz atlara bir merak var. Bu merak sahiplerinin de kurdukları çok sayıda dernek ve spor kulüpleri var. Bu dernekler ata sporu olan bu değerimize sahip çıkarak önemli bir görev yerine getiriyorlar. Takdir edersiniz ki bu derneklerin bilimsel bir desteğe ihtiyaçları var. Üniversitemizin bu ihtiyacı karşılayacak olması oldukça önemli ve anlamlı. Bu katkılarınızdan dolayı şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul da derneğe bilimsel destek verecek olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti. Atçılığın gelişmesinin kendileri açısından da Rahvan sporuna gönül vermiş kişiler açısından da önemli ve değerli olduğunu aktaran Prof. Dr. Türel Özkul, protokolün taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdinç Önen ise “Bugüne kadar Rahvan atlarıyla ilgili geleneksel yöntemlerle yaptığımız atçılığı üniversitemizin bilimsel katkılarıyla daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu protokolün imzalanmasında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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