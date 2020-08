Erdoğan´ın görüntü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı

Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti sırasında görüntülü konuşma yaptığı down sendromlu Bursalı Abdulsamet Yılmaz (26), sürpriz telefon görüşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan'a asker selamıyla teşekkür eden Abdulsamet, "Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.

Bursa'da, otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çalışan 3 çocuk babası Bahri Yılmaz'ın (52) en büyük oğlu Abdulsamet Yılmaz, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Babasıyla birlikte fabrikada çalışan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istedi. Abdulsamet'in hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Rize'deki ziyareti sırasında gerçek oldu. Erdoğan, Abdulsamet'i cep telefonuyla görüntülü arayarak bir süre sohbet etti. O anları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımına, 'Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti' notunu düştü.

'SEVİNÇTEN PERVANE GİBİ HAVAYA UÇTUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için mutlu olduğunu ifade eden Abdulsamet Yılmaz, "Mutluluktan havaya uçtum. Reisin kendisiyle konuştum' Sana ben ölürüm, sen benim her şeyimsin' dedim. Deliler gibi, hastayım kendisine. Ailecek çok mutlu olduk. Hepsi sevinçten pervane gibi havaya uçtu. Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.

UMREDE ERDOĞAN'A 15 GÜN BOYUNCA DUA ETTİ

Oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle yüz yüze de görüşmek istediğini söyleyen baba Bahri Yılmaz, "Ben çok sevindim. Abdulsamet evde yalnızdı. Onu çok sevdiğini söylemiş ama çok sevinmişti. 2016 yılında umreye gittiğimizde 15 gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Oğlumun Cumhurbaşkanıyla görüşmesi beni de sevindirdi. Bana da sürekli Cumhurbaşkanına gitmek istediğini söylüyordu. Tam da onun üzerine denk geldi. Çevremizdeki insanlar da bu duruma çok sevindi. Fırsat bulabilirsek gidip yüz yüze de görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

