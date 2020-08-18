Bursa’da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi iki kişi tarafından minibüsün içerisinde darp edildi Minibüs Şoförü Ünal: ’’ Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim’’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi iki kişi tarafından minibüsün içerisinde darp edildi Minibüs Şoförü Ünal: ’’ Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim’’

İHA

Bursa’da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi iki kişi tarafından minibüsün içerisinde darp edildi Minibüs Şoförü Ünal: ’’ Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim’’

Bursa’da bekledikleri otobüs durağından alınmadıklarını iddia eden bir kişi yanına aldığı arkadaşıyla birlikte araçlarıyla otobüsü takip edip şoförü ve içerisinde olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini darp etti. O anlar ise otobüs içerisindeki kameraya anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ünal yönetimindeki MisiAcemler hattında sefer yapan 16 M 100012 pkalalı şehir içi özel halk minibüsünün önü, Acemler istikametine doğru seyir halindeyken Odunluk Mahallesi’nde 16 JBV 79 plakalı araç tarafından kesildi. Araçtan inen bir kişi, şoför Ahmet Ünal’ın duraktaki yolcuyu almak için açtığı kapıdan minibüse bindi. O sırada araçtan inen diğer bir kişide minibüsün önüne geçerek, Anal’a hakaret edip tehdit etmeye başladı. Minibüse binmek için durakta beklemesine rağmen kendisini almadan yola devam ettiğini iddia eden kişi ile arkadaşı, Ahmet Ünal’ı darp etti.
Saldırganların şoför Ahmet Ünal’a saldırdığı sırada minibüste sivil yolcu olarak bulunan mahalle bekçisi, 2 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre öfkeli 2 kişi, bekçiye de saldırmaya başladı. Mahalle bekçisinin kimlik göstermesini isteyen 2 kişi, kimliği baktıktan sonra bekçilik mesleğine hareket ve küfür etti. 2 saldırgan, durakta bekleyen diğer yolcuların araya girmesinin ardından minibüsten indi. Bunu fırsat bilen Ünal, minibüsün kapılarını kapattı. Daha sonra şoförün olduğu kapıyı açan 2 saldırgana, şoför Ünal biber gazı sıktı. Biber gazından dolayı 2 kişinin minibüsten uzaklaşmasın ardından minibüs yola devam etti. Darp edilen Ünal ve bekçi, emniyete giderek, kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından iki saldırganın polis karakoluna getirilerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan iki saldırgan serbest bırakıldı.
Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Minibüs şoförü Ünal ile bekçinin saldırıya uğradığı anlar ise minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların minibüs şoförünü ve bekçiyi darp etmeleri, minibüsün camlarını yumruk ve tekmelemeleri, mahalle bekçisine küfür ve hakaret etmeleri, minibüs şoförünün saldırganları etkisiz hale getirmek için biber gazı sıkması ve saldırganların minibüsten inmesinin ardından yola devam etmesi görüntülendi.
’’Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim’’
Çamlıca Mahallesi’nde bir durağa yaklaştığında yolcu var mı diye bakmak için yavaşladığını fakat yolcu görmeyince yoluna devam ettiğini belirten minibüs şoförü Ahmet Ünal, "Saldırganlar da o esnada yanlarındaki bir arkadaşlarını otobüse bindirmek için araçlarında oturarak bekliyorlardı. Otobüs yoluna devam edince de arabayla otobüsü takip etmeye başladılar. Acemler’e doğru seyir halindeyken Çamlıca Mahallesi’nde bir durağa yaklaştım. Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim. O sırada bana saldıran kişiler durakta araçlarında bekliyormuş. Sanırım yanlarındaki bir arkadaşlarını minibüse bindireceklerdi fakat ben görmediğim için yanlarındaki yolcuyu alamadım. Daha sonra yoluma devam ettim ve 4 durak boyunca inecek ya da binecek yolcu olmadığı için durmadım. Ben Odunluk’taki durağa geldiğimde arkamdan gelen aracın korna seslerini duydum ama bana mı çalıyorlar anlamadım. Yolcu almak için durağa yanaştım ve 2 kişi arabasını önüme kırdı. Hala ne olduğunu anlamamıştım. Yolcu binsin diye kapıyı açtım tam o sırada arabadan inenlerden biri minibüse bindi. Diğer arkadaşı da camın önüne gelerek bana hakaret etmeye başladı. Bana 4 durak boyunca hiç durmadığımı söyleyerek, hakaret etmeye başladılar. Ben de yolcu olmadığı için durmadığımı kimseyi görmediğimi söyledim. O sırada otobüste sonradan bekçi olduğunu öğrendiğim bir genç vardı. Bekçi arkadaş araya girerek şahısları sakinleştirmeye çalıştı ama ona da saldırdılar. Kimliğini görmek istediler kimlik görünce de hakaret ettiler. Böyle şeyler yaşadığımız için üzülüyoruz. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Ben şahıslar otobüsten inince tartışma devam etmesin kötü bir şey olmasın diye bir şekilde fırsat bulup yoluma devam ettim. "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan´ın görüntü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı
YEREL HABERLER Erdoğan´ın görüntü konuştuğu down sendromlu ...
Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı Bursa Afet Eğitim Merkezine gelen çocuklar deprem simülasyonu ile 1999 yılında neler yaşandığını hissetti
YEREL HABERLER Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı Bursa Afet ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi Yangında küle dönen kaplumbağa görenlerin içini acıttı Bursa'nın küle dönen oksijen deposu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle ...
Mustafa Gönden ameliyat oldu
YEREL HABERLER Mustafa Gönden ameliyat oldu
Mudanya'da Gençlik Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Mudanya'da Gençlik Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi ...
Minibüs şoförü ve mahalle bekçisinin darp edilme anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüs şoförü ve mahalle bekçisinin darp edilme anı ...
Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta ...
(Özel) İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti Temizlik işçisinin örnek davranışı takdir topladı
YEREL HABERLER (Özel) İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte ...
BUÜ’den rahvan atlarına akademik destek
YEREL HABERLER BUÜ’den rahvan atlarına akademik destek
Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı Sürücü ...
Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu
YEREL HABERLER Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu
Bursa’da can pazarı... 2’si çocuk 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da can pazarı... 2’si çocuk 5 kişi yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan ...
Bursa'da esrarengiz cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da esrarengiz cinayetin zanlısı yakalandı
Bursa'da traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Bursa'da traktörün altında kalarak feci şekilde can ...
Elektik akımına kapılan leylek yaralandı
YEREL HABERLER Elektik akımına kapılan leylek yaralandı
Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu
Atletizm sevdalıları Loverun Dudatlı Koşusunda buluştu
YEREL HABERLER Atletizm sevdalıları Loverun Dudatlı Koşusunda ...
Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan öğrencilere burs, eğitim ve iş imkanı CEV’den eğitim, burs ve iş tecrübesi ile üretimin geleceğine büyük destek
YEREL HABERLER Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan öğrencilere burs, eğitim ...
"Deprem riski korona virüsten daha tehlikeli" İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt: "Riskli yapılardaki vatandaşlarımız tahliye edilmeli, şehirlerin doğu ve batısındaki alanlara taşınmalı" "Kentsel dönüşüm şehri planlayarak yapılmalı"
YEREL HABERLER "Deprem riski korona virüsten daha tehlikeli" İnşaat ...
Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih
YEREL HABERLER Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son ...
Yıldırım'ın afet yönetim planı hazır Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Yıldırım'da imar ve mülkiyet sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Bu problem ortadan kalktığında kentsel dönüşüm kendiliğinden bir ivme kazanacaktır"
YEREL HABERLER Yıldırım'ın afet yönetim planı hazır Yıldırım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X