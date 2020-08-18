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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’daki orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı

İHA

Bursa’daki orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı

Bursa'daki orman yangınındaki yaralar sarılmaya devam ederken, yangını çıkartan uyuşturucu bağımlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün merkez Nilüfer ilçesi Denizci ve Dağyenice Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan, havadan 5 helikopter, karadan ise 30’dan fazla ekibin müdahale ettiği yangında yaralar sarılıyor.

Uyuşturucu bağımlısı 10 hektar alanı yaktı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ormanın çıktığı bölgede kamera çalışması yaptı. Yangının çıktığı saatlerde bölgeden bir aracın ayrıldığını tespit eden ekipler bölgeyi ablukaya aldı. Önce şüphelinin kaçtığı aracın plakasını ve daha sonra uyuşturucu bağımlısını tespit eden ekipler yangının çıkmasının ardından 30 dakika sonra şüpheli V.O.’yu Küçük Sanayi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen V.O. sorgusunda suçunu itiraf etti. V.O. ifadesinde, "Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucu içtiğim aparatı yakmak isterken kıvılcımlar üzerime sıçradı. Ben de o panikle aparatı elimden attım ve bölgeden ayrıldım. Ormanlık alanı yakalabileceğimi düşünmedim" dediği öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Vali Canbolat, "Yangını çıkartan uyuşturucu bağımlısı 1 kişi gözaltına alındı. Akşam hava kararıncaya kadar 5 helikopter çalışmalarını sürdürecek. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. Bölge, orman arazisi diğer yangınlarda olduğu gibi kısa sürede ağaçlandırılacak. Kesinlikle imara açılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Vali Canbolat ile söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen V.O. isimli şahıs ise, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun gerçekleştirilmesinde şehir polis kameralarının etkili olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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