Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ arafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde 23 Nisan Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Metro Caddesi (Metro Market arkası) ve civarında, 19.08.2020 tarihinde 10:00 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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