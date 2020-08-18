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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya gelecek

İHA

AK Partili belediye başkanları, 'Pandemi sonrası belediyecilik vizyonu' konulu istişare ve değerlendirme toplantısı için Ankara'da bir araya gelecek. 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle yapılacak.

AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya gelecek

AK Partili belediye başkanları, ‘Pandemi sonrası belediyecilik vizyonu’ konulu istişare ve değerlendirme toplantısı için Ankara’da bir araya gelecek. 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle yapılacak.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilecek toplantıya, AK Partiden seçilen Türkiye genelindeki 794 il, ilçe ve belde belediye başkanı, 81 il başkanı, il kadın ve gençlik kolları başkanı, il yerel yönetimler başkanı katılacak. Toplantıda MYK üyeleri ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri de hazır bulunacak. Toplantıyla ilgili bilgi veren AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’yi âdetâ yeniden inşa eden AK Parti’nin, yerel yönetim anlayışı ile de şehirlere vizyon kazandırdığını söyledi. AK Parti olarak her yıl belediye başkanlarını bir araya getirerek değerlendirme ve bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Başkan Ayhan Salman, "Milletimizin teveccühünü alan AK Parti, ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de söz sahibi bir partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mâlum olduğu üzere İstanbul’da belediye başkanı olduğu dönemde çok büyük hizmetlere öncülük etmişti. AK Partili belediye başkanları, cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediyecilikte yepyeni anlayışla ülkemize hizmet veriyor. Perşembe günü Ankara'da yapılacak toplantıda genel bir değerlendirme yapılacak. Belediyecilik alanındaki birikimlerimizi paylaşılacağız. Pandemi sonrası yeni şartların değerlendirileceği toplantının, başkanlarımıza yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

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