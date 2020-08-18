Pedallar Granfondo Bursa’da dönecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pedallar Granfondo Bursa’da dönecek

İHA

Pedallar Granfondo Bursa’da dönecek

Sosyal mesafeli uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılacak olan Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı 30 Ağustos'ta başlıyor.
Avrupa’da yıllardır geniş katılımlı bir şekilde organize edilen, son yollarda diğer kıtalara da yayılmayı başaran, lisanslı veya lisanssız, amatör bisikletçilere açık, uzun yol bisiklet yarışları GranFondo, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunu kitleleri bir araya getiren Granfondo, Türkiye’de daha önce GranfondoMarmara adıyla 2 kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Bu yıl koronavirüs sonrası Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri arttırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa, yerli ve yabancı 2 bin civarında bisiklet tutkununu Bursa’da bir araya getirecek. Bütün alanlarda sağlık tedbirlerinin en üst seviyede alınacağı yarışmada, sporcular startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacak ve sembolik startta maskeler de takılı olacak.
“Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset”
Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 30 Ağustos’ta, “GranfondoBursa” adıyla ilk kez düzenlenecek olan organizasyonun Bursa’da yapılacağını hatırlattı. Tüm dünyayı etkileyen covid19 salgınında kontrollü normalleşme sürecinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere birçok kuralın dikkate alınarak tedbirlerin alındığını belirtti. Yeni süreçte yapılacak olan en büyük bisiklet organizasyonunda ‘Bursa' olarak yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşanacağı yarışta sporcular 'zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla Bursa'nın tarihî, doğal ve kültürel güzelliklerinin arasından geçerek bitiş noktasına varmak adına mücadele verecekler. Kısa parkur 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olacak. Her iki yarış Millet Bahçesi’nde nötr start verecek. Asıl start ise Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde gerçekleşecek. Her iki parkur da Millet Bahçesi önünde sona erecek” dedi.
“Sağlık tedbirleri 10 kat artırıldı”
Pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçilen bu dönemde Türkiye’deki ilk kitlesel açık hava etkinliği olacak olan Uluslararası Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı için bir takım özel sağlık tedbirlerinin alındığını açıklayan Başkan Aktaş, bu tedbirlerle ülkemizde örnek gösterilecek bir yarışa imza atmayı planladıklarını belirtti. Sporcu kayıt alanlarından yeme içme alanlarının düzenlenmesine kadar tüm alanlarda sağlık tedbirlerinin alındığını dile getiren Başkan Aktaş, “Alanda sağlık tedbirleri 10 kat artırıldı. Start süreçleri sadeleştirildi. Start alanı bölünerek seyrek çıkış planlandı. Yeme içme alanları azaltıldı. 15 sağlık ve dezenfekte istasyonu oluşturularak stratejik bölgelere konumlandırılacak. Normalde yarış alanında bulunan lojistik depoları, yoğunluğu azaltmak için uzak bölgelerde tutulacak. Kısacası, içme sularının kullanılmasından, ödül töreni podyumuna kadar tüm ayrıntılar düşünülerek sağlık tedbirleri alındı. Mart ayı başından beri devam eden pandemi sürecinde Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Kendisiyle istişare ederek bu süreci başlattık. Süreci destekledi. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin tüm ayaklarında olduğu gibi spor turizminden de pay alabilmek adına tanıtım faaliyetlerini çok önemsiyoruz. GranfondoBursa’nın, şehrimizin dünyaya tanıtımına vesile olacağına inanıyorum. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda etkinliğin yapılacak olması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi olacak. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, kulübün 40’ncı kuruluş yıldönümünde Granfondo Bursa’ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanan motosiklet, kovalarla taşınan suyla söndürüldü
YEREL HABERLER Yanan motosiklet, kovalarla taşınan suyla söndürüldü
Yıldırım Belediyesi’nden eğitime destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden eğitime destek
Bursa'daki feci cinayetin ardından 'zeytinlik' çıktı Bursa'daki cinayette ifadesi alınan katil zanlısı: ''Ellerini ve ayaklarını bağlayıp fosseptiğe attım''
YEREL HABERLER Bursa'daki feci cinayetin ardından 'zeytinlik' ...
Çantası çalınan kadın: Arkalarından koştum ama yakalayamadım
YEREL HABERLER Çantası çalınan kadın: Arkalarından koştum ama ...
Kuyumcu çantasıyla yürürken kapkaca uğradı Yaşlı kadının "Bari kimliğimi verin" diye seslendiği kapkaççılar arkalarına bile bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Kuyumcu çantasıyla yürürken kapkaca uğradı Yaşlı ...
AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya gelecek
YEREL HABERLER AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya gelecek
Nilüfer’de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de su kesintisi
Bursa model fabrika ile BOSCH’tan dijital dönüşüm için güç birliği
YEREL HABERLER Bursa model fabrika ile BOSCH’tan dijital dönüşüm ...
Bursa'da yanan 10 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da yanan 10 hektar ormanlık alan havadan ...
Katil zanlısı: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım
YEREL HABERLER Katil zanlısı: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ...
"Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini oynamış" Uludağ'da Bakacak Mevkisi'ndeki çaycılık yaparken işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Fikret Güven, sosyal medyada gelen kendisini yakma girişimi tepkilerine, "Ben kendimi yakarmıyım? Şaban Filmi'ni oynadık" diye cevap verdi Büyükşehir Belediyesi'nin Bakacak Bölgesi'nde vatandaşlara kaliteli ve ucuz hizmet vermek için çalışma başlattığı öğrenildi
YEREL HABERLER "Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini ...
Yıldırım’a istihdam kompleksi
YEREL HABERLER Yıldırım’a istihdam kompleksi
Bursa’daki orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa’daki orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı
Erdem’den Arslan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Erdem’den Arslan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Bursa’da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi iki kişi tarafından minibüsün içerisinde darp edildi Minibüs Şoförü Ünal: ’’ Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim’’
YEREL HABERLER Bursa’da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi iki kişi ...
Erdoğan´ın görüntü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı
YEREL HABERLER Erdoğan´ın görüntü konuştuğu down sendromlu ...
Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı Bursa Afet Eğitim Merkezine gelen çocuklar deprem simülasyonu ile 1999 yılında neler yaşandığını hissetti
YEREL HABERLER Bursalı çocuklar 1999 depremini yaşadı Bursa Afet ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi Yangında küle dönen kaplumbağa görenlerin içini acıttı Bursa'nın küle dönen oksijen deposu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle ...
Mustafa Gönden ameliyat oldu
YEREL HABERLER Mustafa Gönden ameliyat oldu
Mudanya'da Gençlik Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Mudanya'da Gençlik Bilim ve Sosyal Yaşam Merkezi ...
Minibüs şoförü ve mahalle bekçisinin darp edilme anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüs şoförü ve mahalle bekçisinin darp edilme anı ...
Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta ...
(Özel) İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti Temizlik işçisinin örnek davranışı takdir topladı
YEREL HABERLER (Özel) İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X