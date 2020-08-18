Yan yatan kamyoneti kamyona bağlanan halatla doğrultup, yoluna devam etti

'İyi ki senin kızınım'

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Maddi hasarlı kaza sonrası, yoldan geçen bir kamyona bağlanan halatla araç doğrultuldu. Sürücü, aracına binip, yoluna devam etti.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif Erdoğan (45) yönetimindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen bir kamyon şoföründen yardım istedi. Kamyonet, kamyona bağlanan halatla çekilerek düzeltildi.

Şoför Nazif Erdoğan, çalıştırdığı kamyonetiyle yoluna devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-18 14:18:34



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