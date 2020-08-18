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Sağlık çalışanları eylemde: "Alın terimizin, emeğimizin, gecemizin, gündüzümüzün hiçe sayılmasına sessiz kalmayacağız"

İHA

Bursa'da sağlık çalışanları protesto eylemi yaptı.

Sağlık çalışanları eylemde: "Alın terimizin, emeğimizin, gecemizin, gündüzümüzün hiçe sayılmasına sessiz kalmayacağız"

Bursa'da sağlık çalışanları protesto eylemi yaptı.
Sağlık çalışanları, ek ödemeleri protesto etmek için Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünde eylem yaptı. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan SağlıkSen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, "Korona salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Zorlu günler geçiriyoruz. Salgını atlatmak için gece gündüz ortaya konulan bir mücadele bir çaba var. Hayatımızda her şey değişiyor. Tüm eski alışkanlıklarımızın yerini yenileri alıyor. Evet toplum olarak değişiyoruz. İşte bu değişim ve dönüşümden etkilenmeyen, dünü de, bugünü de aynı olan ve yarını da aynı olacak olan sağlık çalışanlarımızın verdiği emek, aldığı risk, hastaları için verdiği mücadeledir. Sağlık çalışanları için bir şey değişmemiştir. Bugün yaşadığımız ağır iş yükü altında ezilme, bulaşıcı hastalık ile karşılaşma riski, ruhen ve bedenen yaşadığımız travmalar ve yıpranma dün ne ise, bugün de aynıdır. Sağlık çalışanları açısından dünün ve bugünün tek değişmeyeni emeklerinin karşılığını alamaması, uğradığı hak kayıpları, sağlık bürokrasisinin bu sorunlara kör ve ilgisiz olmasıdır. Yıllardır sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan ek ödeme meselesinin adil bir çözüme kavuşması en temel çağrılarımızdan biri oldu. Bu sistemin artık yürümesinin, sağlık çalışanlarını tatmin etmesinin mümkün olmadığını söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu sistemin artık tamamen sonlandırılması, artık sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır şekilde, bitengiden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması SağlıkSen olarak olmazsa olmaz talebimizdir dedik, demeye de devam edeceğiz. Bunu her yaptığımız toplantıda, her yaptığımız programda, her yaptığımız eylemde dile getirmeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanları olarak meselelerimizi her zeminde dile getiriyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, alın terimizin karşılığı istiyoruz. Buna hakkımız olduğunu biliyoruz. Zira ülkemizin diğer ülkelere göre pandemi sürecinde gösterdiği başarının mimarı sağlık çalışanlarıdır. 2002 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm programının başarıya ulaşması sağlık çalışanlarının fedakârca görevlerini yapması sayesindedir. Hasta memnuniyetinden bahsediyor isek, bu sağlık çalışanlarımızın gayreti ile olmuştur. Bu başarılar elde edilirken ne yazık ki sağlık çalışanlarımız emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Buna rağmen bu başarılar elde edilmiştir. Ancak artık bu beden bu yükü, bu cep bu yokluğu kaldıramıyor" dedi.
Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meydanlara her çıktığımızda sağlık çalışanları için adım atılmasını beklediğimiz adımların bir lütuf olmadığını, tam tersi bunun bir hak teslimi olacağını ifade ettik. Yıllardır süregelen bir mağduriyet yaşıyoruz. Almamız gereken karşılık, ödenmesi gereken ek ödeme; ister yönetmelik kaynaklı deyin, ister başka bir gerekçe söyleyin ama ödenmiyor. Sağlık çalışanları olarak her platformda bu haksızlığı bağırıyoruz. Diyoruz ki; ey sağlığı yönetenler, ey Bakanlığımızın yöneticileri, bu hak kaybını engellemek için ne yapıyorsunuz? Döner sermaye denilen bu çürümüş sistem ile emeğimizi daha ne kadar sömüreceksiniz? Sizin adaletten anladığınız bu mu? Her ay 75 kuruş ek ödeme ödenmesine sebep olan bu köhne sisteme dur diyecek bir kişi yok mu? Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu hak gasbına dur diyecek bir idarecimiz yok mu? Hatırlayın. Pandeminin başlaması ile tavandan ödenen ek ödemeler, 3 ay sonra eski haline döndü. Yani tekrar sıfırlandı. Çocuklarımızın, ailemizin rızkına, alın terimizin karşılığına yine el konulmaya başlandı. Pandemi döneminde tavan ek ödeme uygulaması ile hakkımız yani almamız gereken ödendi. Bu rakam mesleklere göre farklılık gösterdi. Ancak bir meslek gurubundan örnek verip diğer örnekleri basın açıklamamız sonrasında ek ödeme bordrolarından tek tek göstereceğim. Bakınız tavan ek ödeme uygulaması yüzünden 3 ay 1100 lira alan bir hemşire arkadaşımız, geçen ay ve bu ay 0 ila 75 kuruş arasında ek ödeme aldı. Genel idari hizmetlerdeki arkadaşlarımız, sağlık hizmetlerinde görevli hemşiremiz, ebemiz, laborantlarımız, anestezi teknisyenlerimiz ve diğer arkadaşlarımız döner sermayeden hiç pay alamıyor, hekim arkadaşlarımız ise her ay binlerce liralık hak kaybına uğruyor. Bir kez de Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünden soruyoruz: Ey Sağlık Bakanlığı! Sizin adaletiniz bu mu? Bu hak gasbına bu hukuksuzluğa dur diyecek vicdan ehli bir yöneticimiz yok mu? Sağlık çalışanları olarak bizler evimize alnımızın teri ile kazandığımız helal ekmeğin götürmenin derdindeyiz. Şüphesiz aldığımız maaşın karşılığını kat be kat veriyoruz. Evimizden, çocuklarımızdan, sosyal hayatımızdan fedakârlık yaparak gece gündüz halkımızın sağlığı için çaba gösteriyoruz. Ancak bu kadar çaba ve emeğimizin karşılığında hak ettiğimiz ücreti alamıyoruz. Sağlık çalışanları olarak adına ek ödeme dediğimiz, adına döner sermaye dediğimiz çürümüş bir sistemle karşı karşıyayız. Evet bu sistem çürümüştür. Bu sistemin sağlık çalışanlarını mutlu etmesi, bu sistemin hakkaniyet ve adalet üretmesi mümkün değildir. Yaklaşık dört ay önce yürürlükte olan yönetmelik değiştirildiğinde yeni sistemin adil olacağından dem vuruluyordu. Ancak daha ilk ayda yönetmeliğin yeni adaletsizlikler ürettiği ortaya çıktı. Daha ilk ayda tüm sağlık çalışanlarının hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden diyoruz ki, ek ödeme sistemi bitmiş ve gitmiştir. Hiç kimsenin memnun olmadığı bir sistemi yürütmeye çalışmak doğru değildir. Artık feryat ediyoruz. Üç günlük alkış sesleri bizim feryadımızı bastıramaz. Üç günlük alkış ile evdeki çocuğumuzun karnını doyuramazsınız. Üç günlük alkış sesleri ile alın terimizin karşılığını veremezsiniz. Artık sağlık çalışanlarının insani ve mesleki onuruna yaraşır şekilde, bitengiden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması olmazsa olmaz talebimizdir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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