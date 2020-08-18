Devrilen kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelene kazada, bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Karalar yolunda meydana geldi. E.D. idaresindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet Tokiler bölgesinden yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet yan yatarak yol kenarına devrildi. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı. Yan yatan kamyonet bir başka kamyona ip bağlanarak düzeltildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.