İnegöl'de korkutan yangın

'İyi ki senin kızınım'

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafenin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Süleymaniye Mahallesinde cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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