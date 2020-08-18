Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

'İyi ki senin kızınım'

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İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yönetimindeki 11 AC 105 plakalı otomobil, Halil Er'in (65) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-08-18 17:13:37



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