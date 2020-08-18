Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor'da ayrılan futbolcuların arasına savunma oyuncusu Anıl Karaer de eklendi.

Bursaspor'da Süper Lig'e yükselememenin ardından yaprak dökümü sürüyor. Bursa temsilcisinden ayrılan son isim Anıl Karaer oldu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anıl Karaer'in isteği doğrultusunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Ayrıca deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşamında başarı dilekleri iletildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki savunmacı, Bursaspor formasıyla 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-18 18:37:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.