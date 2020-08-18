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Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

DHA

Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı


Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-18 22:05:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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