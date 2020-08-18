Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

'İyi ki senin kızınım'

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Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-18 22:05:29



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