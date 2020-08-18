Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor

'İyi ki senin kızınım'

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Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar, kendi tesislerinde devam ediyor.

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Antrenör Musa Öztürk gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-18 22:05:12



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