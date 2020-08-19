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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap kurtlarını açık havada buluşturan kütüphane

İHA

Bursa'da kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla farklı etkinliklere imza atan, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde talep eden vatandaşların evlerine kadar kitap ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte Açık Hava Kütüphanesi'ni de hizmete açtı.

Kitap kurtlarını açık havada buluşturan kütüphane

Bursa’da kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla farklı etkinliklere imza atan, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde talep eden vatandaşların evlerine kadar kitap ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte Açık Hava Kütüphanesi’ni de hizmete açtı.
Eğitim başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Daha önce ‘Kitap her kapıyı açar’ sloganıyla başlatılan kampanya ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre iki binişlik ulaşım kartı veren, kültür merkezleri ve millet kıraathaneleri bünyesinde oluşturduğu kütüphanelerle okuyucu kitlesini sürekli artıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de salgın sürecine özel Açık Hava Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Korona virüsle mücadele kapsamında kütüphanelerin kapatıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde talep eden vatandaşların evlerine kadar kitap ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, temizlik maske mesafe kuralıyla başlayan normalleşme döneminde de okurlarla kitap arasındaki mesafeleri kaldırdı. Merinos Park içindeki 3 dönümlük alan açık hava kütüphanesine dönüştürüldü.
Açık havada kitap keyfi
Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre oluşturulduğu, puf, minder, sandalye, salıncak ve oturma grupları ile donatılan bu alanda kitapseverler ister içinde 4 bin kitap bulunan gezici kütüphaneden, isterlerse de ücretsiz wifi hizmeti ile 22 bin elektronik kitaptan yararlanabilecek. Ağaçlar arasında tamamen doğal ortamda verilen kütüphane hizmetinde küçük okurlar da unutulmadı. Boyama ve el becerileri gibi atölye çalışmalarıyla küçük okurlar da Açık Hava Kütüphanesi’nden gönüllerince yararlanabiliyor.
Milletin derin hafızası
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Açık Hava Kütüphanesi’nden yararlanan kitap kurtlarını ziyaret etti. Kitap okumak veya ders çalışmak için gelen gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, kitapseverlere dondurma ikram etti. Bir milleti ayakta tutan ve birbirine bağlayan önemli bir kuvvetin kültür olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Kültürün canlılığını, devamlılığını, gelecek nesillere aktarımını sağlamanın birinci yolu da kitapla buluşmak ve kitapla bir arada yaşamaktır. Kitap; bir milletin yazılı ve derin hafızasıdır. Türk milleti olarak biz de çok şükür köklü ve zengin bir geçmişe sahibiz. Hem şanlı mazimizi öğrenmek hem de daha iyi bir istikbal inşa etmek için kitap okumak çok önemli. Bursalıların okuma kültürüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Merinos’ta konuşlandırdığımız 3 dönümlük bu alanda, bu kadar büyük kapsamda Türkiye’nin ilk açık hava kütüphanesini oluşturduk. Malum salgın sürecinde evlerimizde çok vakit geçirmek zorunda kaldık. Bu gerçekten hareketle, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte maske mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak etkinliklere imza atıyoruz. Merinos Açık Hava Kütüphanemiz, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan yerleşim düzeni ile Bursalılara hizmet verecek. Yaz sezonu sonuna, yani havalar müsaade ettiği sürece Ekim ayı sonuna kadar bu uygulamamızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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