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'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

DHA

'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi


Derya EVREN-Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa), (DHA)- BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesi içindeki foseptikte el ve ayakları bağlı cansız bedeni bulunan Sezai Katmer´i (45) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Kuşoğlu ile cinayete yardım ettikleri belirlenen Adem A. ve Aykut A. adliyeye sevk edildi.
Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye edilen Sezai Katmer, kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, aile üyelerinin ifadesine başvurdu. 12 Ağustos günü de Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte arama başlattı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen çukurda bir ceset olduğu saptandı. İtfaiye ekiplerinin ulaşamadığı ceset, AFAD ekiplerince iş makineleriyle yapılan çalışmayla yaklaşık 2 saatte foseptikten çıkarıldı. Elle ve ayakları bağlı olan cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi.  
POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI
Soruşturmayı genişleyen polis ekipleri, Katmer'in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli olarak belirlenen Erkan Kuşoğlu, 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi´nde yakalanarak, gözaltına alındı.
ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, FOSEPTİĞE ATTIM
2000 yılında eski eşi Feriha Gümüş'ü yaralayıp, kayınpederi Fahrettin Gümüş´ü öldürdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, 2016 yılında da tahliye olduğu öğrenilen Kuşoğlu, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü´ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Kuşoğlu´nun, "Sezai ile eski arkadaşız. 2000 yılında eski eşimi ve kayınpederimi vurdum. 2016 yılına kadar cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra Sezai bana destek oldu. Daha sonra Sezai, 2019 yılında bir kavgaya karıştığı için cezaevine girdi. O cezaevindeyken Yeniköy´deki zeytinliğini benim işletmemi istedi. Sadece zeytinlik değil, birçok işi için bana vekalet vermişti. Fakat daha sonra bu vekaletleri iptal ettirdi. Ben de o yüzden kinlendim. Sürekli bana zeytinliğin kazancının düştüğünü, ona az para gönderdiğimi söylüyordu. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıkıyordu. Cezaevinden çıkınca zeytinliğinin başına geçti ama bizim aramızdaki husumet bitmedi. Mayıs ayında konuşmak için yanına gittim. Orada aynı şeyler yüzünden tekrar tartışmaya başladık. Kinlenmiştim çünkü herkes onun paralarını yediğimi söylüyordu. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp, onu foseptiğe attım" dediği belirtildi.
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis Erkan Kuşoğlu´na yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Adem A. ve Aykut A.'yı da Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. İki şüpheli, Kuşoğlu'nun Sezai Katmer'i foseptiğe attığı sırada yanlarında olduklarını itiraf etti. 3 şüpheli sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Derya EVREN, Hasan BOZBEY
2020-08-19 11:19:10

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