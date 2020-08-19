Dünyaca ünlü Kraliçe inciri yüz güldürdü Siyah incir hasadı 22 liradan ihracatla başladı Bursa’dan Avrupa sofralarına incir ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü Kraliçe inciri yüz güldürdü Siyah incir hasadı 22 liradan ihracatla başladı Bursa’dan Avrupa sofralarına incir ihracatı

İHA

İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen ve kilogramı 22 liradan ihracata giden siyah incirden 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Dünyaca ünlü Kraliçe inciri yüz güldürdü Siyah incir hasadı 22 liradan ihracatla başladı Bursa’dan Avrupa sofralarına incir ihracatı

İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa’dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen ve kilogramı 22 liradan ihracata giden siyah incirden 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.
Dünyada yüzde 90’ı Bursa’nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada iç piyasa ya da ihracat için seçilen incirler ayrılıyor. Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılan incirler Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor. Her yıl ortalama 3 dolar seviyelerinde açılan siyah incir ihracatı bu yıl döviz kurunun yüksek olması sebebiyle üreticinin yüzünü açılışta güldürdü.
İncirin bollaşmasıyla birlikte fiyatlar düşerken; üretici "Bu yıl fiyatlar inşallah düşmez" temennisinde bulunuyor.
Mudanya Yörükali köyünde incir hasadına başlayan üreticiler, “Bu yıl siyah incir hasadına başladık. İnşallah güzel bir sezon olur. Bursa’nın 40 köyünde yetişen bu incir buradan dünyanın bir çok ülkesine ihraç oluyor. Her derde derde deva bu incir çok beğeniliyor. Özellikle İngiltere Veliahdı William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle dünyaca tanındı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar güzel. Sezonu kilogramı 22 liradan açtık. İnşallah böyle devam eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli: “İngiltere ile STA’nın yıl sonuna kadar imzalanması hedefleniyor”
YEREL HABERLER Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa ...
'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
YEREL HABERLER Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu ...
Radyasyon içermeyen MR ile sağlığınıza kavuşun
YEREL HABERLER Radyasyon içermeyen MR ile sağlığınıza kavuşun
Maske tartışmasında otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Maske tartışmasında otobüs şoförünün saldırıya ...
Bursa'da çukurdaki cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da çukurdaki cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk ...
(Özel) Seyir halindeki otobüste maske kavgası...O anlar kamerada Otobüs şoförü ve yolcu arasındaki ‘Maske’ kavgası kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Seyir halindeki otobüste maske kavgası... ...
İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör Galericiler Odası Başkanı Yanık: "İkinci elde fiyatların artmasına distribütör ve bayiler sebep oluyor, ikinci elin sıfırdan daha kârlı olduğunu gördüler, buna yöneldiler" "Sahte hesaplarla otomobil ilanları verip piyasayı yükseltiyorlar, vatandaş yüksek fiyatla ikinci el almazsa fiyatlar düşer"
YEREL HABERLER İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran ...
Kitap kurtlarını açık havada buluşturan kütüphane
YEREL HABERLER Kitap kurtlarını açık havada buluşturan kütüphane
Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme ...
Tarım arazisini 'uyuşturucu tarlası'na çeviren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tarım arazisini 'uyuşturucu tarlası'na çeviren ...
Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli ...
BEBKA’dan gençlere yazılım geliştirme ve kodlama eğitimi BEBKA eğitimine uluslararası öğrencilerden ilgi
YEREL HABERLER BEBKA’dan gençlere yazılım geliştirme ve kodlama ...
Bursa'da silah imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Bursa'da silah imalathanesine baskın
Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 gözaltı
Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi
Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı
YEREL HABERLER Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı
Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi
YEREL HABERLER Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik ...
Bisikletli dede otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Bisikletli dede otomobile böyle çarptı
Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
6 ay sonra perdelerini açan Devlet Tiyatroları’nda bilet satışları başladı
YEREL HABERLER 6 ay sonra perdelerini açan Devlet Tiyatroları’nda ...
İnegöl'de korkutan yangın
YEREL HABERLER İnegöl'de korkutan yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X