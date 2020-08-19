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Bursaspor'da oyuncu ayrılıkları zararı önleyemedi

DHA

Bursaspor'da oyuncu ayrılıkları zararı önleyemedi


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Geçtiğimiz 4 yılda kadrosuna 58 oyuncu katan Bursaspor, bu sezon henüz transfer yapmadı. Yeşil-beyazlı ekibin kasasından bu 58 oyuncu için 9 milyon 295 bin Euro çıktı. Bursaspor, bu isimler arasından sadece 4 oyuncunun satışından 4 milyon 50 bin Euro´luk kar elde edebildi. Kiralık oyuncular dışında diğer 45 oyuncunun, 32'si ise bedelsiz bir şekilde takımdan ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon başındaki Süper Lig hedefine ulaşamayan, bu sezonun hazırlıklarına da birçok oyuncusunu kaybederek başlayan Bursaspor, geride kalan 4 sezonda 58 oyuncuyu renklerine bağladı. Henüz mali sorunlar nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen Bursa kulübü; söz konusu süreç içerisinde 13 oyuncuya bonservis ederken, 13 oyuncuyu da kiraladı. 32 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Basına yansıyan rakamlar baz alındığında Bursaspor, 13 oyuncunun bonservisi için 6 milyon 70 bin Euro ödeme yaparken; 13 kiralık oyuncu için ise kasadan toplamda 3 milyon 225 bin Euro kiralama bedeli çıktı. Tüm bu transferlere toplamda 9 milyon 295 bin Euro harcandı.
SADECE 4 OYUNCU KAR GETİRDİ
Bursaspor´un geride bırakılan 4 sezonda kadrosuna kiralık oyuncular da dahil olmak üzere, transfer ettiği 58 oyuncudan, mevcut kadro içerisinde yalnızca 7 oyuncu kaldı. Bu sezon da şu ana dek 8 oyuncu ile resmi ayrılık yaşayan Bursa kulübü, birçok oyuncusundan da kar sağlayamadı. Bonservis bedeli ödenen veya bedelsiz olarak transfer edilen 45 oyuncunun yalnızca 4´ünün satışından kar payı gerçekleşti.
EN ÇOK KAR EKONG'UN TRANSFERİNDEN ELDE EDİLDİ
William Troost-Ekong için, 1 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli ödeyen Bursaspor, oyuncunun 3.3 milyon Euro´luk satışından 2 milyon 250 bin Euro´luk kar elde ederken, 175 bin Euro´ya alınıp 700 bin Euro´ya satılan John Bostock´tan 525 bin Euro kar kasasına koydu. Yeşil beyazlı kulüp, 525 bin Euro´ya aldığı Umut Meraş´ı 1.3 milyon Euro´ya satarak, 775 bin Euro kar elde etti. Bedelsiz olarak alınan Titi´nin satışından ise 500 bin Euro kar sağladı. Toplamda Bursaspor´un 4 yılda yaptığı dış transferlerden kar payı 4 milyon 50 bin Euro oldu.
32 OYUNCU BEDELSİZ ŞEKİLDE AYRILDI
Buna karşın dış transferde bonservis bedeli ödenen Bogdan Stancu, Boban Joviç, Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Joshua John gibi isimler bedelsiz bir şekilde serbest kalırken; 400 bin Euro´ya alınan Dzon Delarge 175 bin Euro´ya, 600 bin Euro´ya alınan Stephane Badji de 400 bin Euro´ya satılarak zarar edildi. Bu isimlerin yanı sıra; bedelsiz alınan 32 oyuncudan 25´i de aynı şekilde takımdan ayrılırken, yeşil beyazlı kulübe transfer geliri getirmedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-19 13:15:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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