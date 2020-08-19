Bursa'da kaza: 2 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Fayik A. idaresindeki 16 AFV 620 plakalı otomobil İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halindeyken, Şafak B. idaresindeki 51 KB 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza savrulan her iki otomobil yol kenarındaki bankete çarparak durabildi. Kaza sonucu iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.