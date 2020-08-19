Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşları meslek ve hobi yapmak için kurduğu YILMEK kapılarını açıyor.

Vatandaşlara meslek ve hobi kazandıran Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (YILMEK) kayıtlar başladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak koronavirüs tehdidine karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirilecek eğitimlerde kurs merkezlerinin kapasitesi tedbirler oranında düzenlenerek kursiyerlerin sağlığı korunacak. Yıldırımlıların meslek sahibi olmasına katkı sağlamanın haricinde hobi edinmeleri için hizmet veren Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, 20202021 eğitim yılında, ‘mesleki ve teknik eğitimleri’, ‘unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel sanatlar eğitimleri’, ‘el sanatları ve hobi eğitimleri’, ‘müzik eğitimleri’, ‘tarım eğitimleri’, ‘dikiş nakış mefruşat eğitimleri’, ‘bilgisayar teknolojileri eğitimleri’, ‘dil eğitimleri’ ve ‘kişisel gelişim eğitimleri’ alanlarında 23 kurs merkezinde 95 branşta eğitimler düzenlenecek.Web tasarımı, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, grafik animasyon, autocad, terarium, arıcılık, kazaz, kağıt rölyef, el sanatları, amigurumi, ebru, resim, ahşap yakma, wayuu çanta, ahşap oyma, iğne oyası, tel kırma, cam üfleme, hat, filografi, kaligrafi, tezhip, müzik, Osmanlıca, Arnavutça, Arapça ve İngilizce gibi branşlarda, birbirinden uzman eğitmenler tarafından eğitim almak, aldığı eğitimle meslek sahibi olmak isteyen Yıldırımlılar, kayıtlarını Yıldırım Belediyesi Resmi İnternet Sitesi (www.yildirim.bel.tr) ve (0224) 366 02 02 numaralı telefon üzerinden de yaptırabilecekler.

Top yekûn kalkınma hareketlerine imza atılması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Fizikî dönüşüm şehirlerimiz için olmazsa olmaz. Ancak şehrimizin dönüşümünde asıl önemsediğimiz nokta, sosyal dönüşümü de kentsel dönüşümle birlikte gerçekleştirmek. Bu anlamda YILMEK çok önemli bir misyon üstleniyor. Covid19 salgını sürecinde yeni normale geçişle birlikte kontrollü sosyal yaşam çerçevesinde gerçekleştireceğimiz kurslarla insanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek meslek sahibi olabilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirecekleri imkânları sağlayacağız. Ayrıca özellikle ev hanımlarına yönelik kurslarımız ile onları hem sosyal hayatın içine çekecek, hem de meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Bunun yanında kendilerini geliştirerek farklı alanlarda meslek sahibi olmak isteyen veya zamanını değerlendirerek hobi edinmek isteyen bütün hemşehrilerimiz kurslarımızdan faydalanabilecektir” diye konuştu.

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