PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ya da diri alacağım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ya da diri alacağım

DHA

PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ya da diri alacağım


Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA´da Türkan Mutlu (57), terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken, dağa kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kızı Şeyma Ceylan Tekin'e seslenerek, evine dönmesini istedi. Bir süre Diyarbakır'da ev nöbetindeki annelerin yanında eyleme katılan, kızını görebilmek için sınır ötesindeki kamplara dahi gittiğini söyleyen anne Mutlu, "Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Ya ölüsü ya dirisi. Şeyma´yı alacağım" dedi.
Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılan, 4 çocuk annesi Türkan Mutlu, 2010 yılında, Muş'tan İstanbul'a taşındı. Mutlu, çocuklarını da yanına alarak, yeni hayatına başladı. Anne Mutlu İstanbul'a taşındığı sırada lise öğrencisi olan kızı Şeyma Ceylan Tekin, liseyi başarıyla bitirdi. Türkan Mutlu'nun evine 2013 yılında eşiyle barıştırma bahanesiyle gelen bir grup HDP üyesi, bu sırada Şeyma'nın iletişim bilgilerini aldı. O dönemde Şeyma Ceylan Tekin, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Türkan Mutlu, birlikte üniversiteye kayıt yaptırmak için Balıkesir´e gidecekleri gün kızına cep telefonundan aramasına rağmen ulaşamadı. Uzun süre haber alamayınca kendisini eşiyle barıştırmak için eve gelen HDP üyelerinden şüphelenen Türkan Mutlu, kızını sormak için HDP İstanbul İl Başkanlığı´na gitti. Burada bulunan kişilere kızının nerede olduğunu soran Mutlu, sorularına tam olarak cevap alamayınca PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını anladı. Bu tarihten itibaren Şeyma'yı bulmak için çeşitli yerlerde aramaya başlayan Türkan Mutlu, eve dönmesi için çağrıda bulundu.
'O GÜN BEN ÖLDÜM'
7 yıldır kızını arayan anne Türkan Mutlu, Şeyma'yı aramaktan vazgeçmediğini söyledi. Çalıştığı iş yerinden çıkıp, üniversite kaydını yaptırmak için Balıkesir'e gidecekleri sırada ortadan kaybolan Şeyma'dan bir daha haber alamadığını belirten anne Türkan Mutlu, şöyle konuştu:
"Kızım gittikten sonra İstanbul´da yapamadım. Her adım attığım yolda Şeyma benimleydi. Bu yüzden Bursa´ya geldim ve 4 yıldır buradayım. Bu acıyla yaşıyorum. 7 sene oldu kızımı görmüyorum. Neler yaşamadım ki? Üstümde beden var ama ruh yok, ölüyüm. Her saniye bir umutla yaşıyorum. Her nefes alıp verdiğimde bir umutla yaşıyorum. Hala inanmıyorum. Bazen düşünüyorum; acaba ben rüya mı görüyorum? Şeyma´nın babasıyla sorunlarımız vardı. Ev tutup çocuklarımı yanıma aldım. Benim anne olarak saflığım, 1 saat geç geliyordu. Telefonla arayıp nerede olduğunu soruyordum. 'Kütüphanedeyim' diyordu. Anne olarak ben de inandım. Artık o günden beri çocuğumu kendilerine çekiyorlar. Kendilerine alıştırıp, kitap veriyorlar. Kaybolduğu 22 Ağustos Çarşamba günü 'Şşten çıkışımı verip, geleceğim' demişti. Kardeşleriyle Balıkesir´e gideceklerdi. 1 saat geçti. Oğluma telefon açtım, 'Şeyma´ya ulaşamıyorum' dedim. Yemin ediyorum, oğlumun hala o sesi beynimin içinde, gitmiyor. 7 sene oldu gitmiyor. O gün yıkıldık. Zaten evimin içinde çekirdek bir aileydim. 4 çocuğumla mücadele ediyordum. Çok perişan oldum, o gün ben öldüm ve çok mücadele ettim. Psikolojik olarak yıkıldım." 
'ŞEYMA GİBİ ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR'
Kızını aramak için sınır ötesindeki kamplara gittiğini fakat göremediğini söyleyen Mutlu, "Şeyma´nın peşinden dağa, onların içine gittim. Şeyma orada olduğu halde bana göstermediler. Sonra Şeyma´yı televizyonda gördüm. Kobani'deydi. Kobani´leri başına batsın. Şeyma ve Şeyma gibi çocukları kandırıyorlar. Şeyma gibi birini kandırıyorlarsa her çocuğu kandırabilirler, dedim. Tehdit mi ettiler, bardağına hap mı attılar, bilmiyorum. O gençleri önce beyin olarak götürüyorlar sonra bedenleri kendiliğinden gidiyor. 14 bayram oldu, Şeyma benim yanımda değildi. Senede 3 gün bana çok acı veriyor. Anneler Günü, bayram günü, biri de Öğretmenler Günü. Şeyma öğretmen olacaktı. 'Ben öğretmen olup, mağdur olan çocuklara sahip çıkacağım' diyordu. Diyorlar ya 'Kürt hakkı arıyorum', ben de mağdur bir Kürt anneyim. 7 sene oldu ve Şeyma´nın peşini asla bırakmayacağım" dedi. 
'BENİM KAPIM SANA HER ZAMAN AÇIK, GEL'
Kızına seslenerek, eve dönmesini isteyen Türkan Mutlu, "Şeyma izleyecek inşallah biliyorum. Şeyma, kızım gel. Benim kapım, benim ciğerim sana her zaman açık. Şeyma, bizi yıktı. Şeyma´nın kaybolduğu gün oğlumun düğünü vardı. O gün düğünü yaşayamadım. Diyarbakır´a 4 sefer gittim. Ben annelerin eylemini izledim, evimde duramadım. Çocuklarım destek oldu. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Ya ölüsü ya dirisi Şeyma´yı elime alacağım. Allah'tan ümit kesilmez. Çocukların 17 yaşında elinden kalem alıp, silah veriyorsun, o kadın cinayeti değil midir?" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-08-19 15:02:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tiyatroda tempo arttı
YEREL HABERLER Tiyatroda tempo arttı
Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini ...
Denizden 23 araç lastiği çıktı
YEREL HABERLER Denizden 23 araç lastiği çıktı
Erdem muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Erdem muhtarlarla bir araya geldi
Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
YEREL HABERLER Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
Denizden balık hariç her şey çıktı Bursa'da barınak temizliğinde denizden onlarca oto lastiği çıktı
YEREL HABERLER Denizden balık hariç her şey çıktı Bursa'da barınak ...
Çekirdekleri çevre yolunda kurutuyorlar
YEREL HABERLER Çekirdekleri çevre yolunda kurutuyorlar
Bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
YEREL HABERLER Bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ilgi topluyor Dünyanın dört bir yanından topladığı antika eşyaları bu dükkanda sergiliyor
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ilgi ...
Antikacıdaki Kurtuluş Savaşı'ndan sıhhiye çantası ve tüfek ilgi görüyor
YEREL HABERLER Antikacıdaki Kurtuluş Savaşı'ndan sıhhiye çantası ve ...
Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka ...
Balıkçı barınaklarında dip temizliği başlatıldı
YEREL HABERLER Balıkçı barınaklarında dip temizliği başlatıldı
Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
YEREL HABERLER Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka ...
YIL-MEK kapılarını açıyor
YEREL HABERLER YIL-MEK kapılarını açıyor
İnegöl Belediyespor'da Başkan Taban güven tazeledi
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor'da Başkan Taban güven tazeledi
Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor
Bursaspor'da oyuncu ayrılıkları zararı önleyemedi
YEREL HABERLER Bursaspor'da oyuncu ayrılıkları zararı önleyemedi
Bursa'da kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kaza: 2 yaralı
Dünyaca ünlü Kraliçe inciri yüz güldürdü Siyah incir hasadı 22 liradan ihracatla başladı Bursa’dan Avrupa sofralarına incir ihracatı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kraliçe inciri yüz güldürdü Siyah incir ...
Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli: “İngiltere ile STA’nın yıl sonuna kadar imzalanması hedefleniyor”
YEREL HABERLER Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa ...
'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
YEREL HABERLER Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu ...
Radyasyon içermeyen MR ile sağlığınıza kavuşun
YEREL HABERLER Radyasyon içermeyen MR ile sağlığınıza kavuşun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X