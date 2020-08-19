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Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı

DHA

Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) döverek ölümüne neden olan tutuklu 4 kardeşten İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S.´nin (17) yargılanmasına, çocuk ağır ceza mahkemesinde başlandı. En büyük kardeş Mustafa S.'nin (22) dosyası yaşının büyük olması nedeniyle ayrılmıştı.
Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu pazarcı Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 4 kardeşin dövdüğü Hamza Acan, aldığı darbelerle yere düşüp, başını zemine vurdu. Çevredekiler müdahale ettiği kavgnın ardından Murat S. dışındaki kardeşler kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hamza Acan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Murat S., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçan 3 kardeş de kısa sürede polis tarafından yakalandı. İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S. (22) de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.  
'MÜŞTERİYE NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUN?' KAVGASI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ölümle sonuçlanan kavga şöyle anlatıldı:
"Kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadın, Murat S.'nin bulunduğu tezgaha gelerek, domateslerle ilgili pazarlık yaptı ve saat 20.00'de yeniden geleceğini belirterek, ayrıldı. Müşteri, akşam saatlerinde yeniden geldi, pazarcılar tarafından hazırlanan domatesleri beğenmediği için almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat S. 'Almıyorsan çek git' dedi. Kadının olay yerinden ayrılmasının ardından karşı tezgahtaki Hamza Acan, 'Neden bu şekilde davranıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Murat S. ise Hamza Acan'a 'Sana ne, sen işine bak' diye cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışmada Murat S., Hamza Acan'a yumruk attı. Hamza Acan ise eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Murat S. ise yerden parke taşı alarak Hamza Acan'a saldırdı. Kavgaya Murat S.'nin kardeşleri Ramazan S., İ.S. ve Mustafa S. de dahil oldu. İ.S. yerden aldığı parke taşı ile Hamza Acan'ın kafasına 2-3 kez vurdu. Aynı anda Ramazan S. ve Mustafa S. de tekme ve yumruklarla Hamza Acan'ı darbetti. Hamza Acan, aldığı darbelerin ardından kendini kaybederek, tanık Müşerref S.'nin kucağına düştü. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Hamza Acan, hayatını kaybetti." 
En büyük Kardeşlerden Mustafa S.'nin dosyası yaşının büyük olması nedeniyle ayrıldı
YARGILANMALARINA BAŞLANDI
Haklarında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan ve Bursa E Tipi Cezaevi´nde tutuklu bulunan Murat S., İ.S. ve Ramazan S.´nin yargılanmasına başlandı. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı taraf yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıkların savunma yaptığı ve bazı tanıkların dinlendiği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
   DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-08-19 16:11:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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