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Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. dönem Bursa milletvekili Kemal Demirel: "Kapatılan köy yolları derhal açılmalı"

İHA

Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. dönem Bursa milletvekili Kemal Demirel: "Kapatılan köy yolları derhal açılmalı"

22 ve 23. dönem Bursa milletvekilliği yapan Kemal Demirel, "Okullar 21 Eylül'de açılacak deniliyor ama belirsizlik var. Taşımalı eğitim gören okullardaki yüz binlerce öğrenci ve aileleri hala açıklama bekliyor. Kapalı durumdaki köy okullarının yeniden eğitimöğretime açılmasının, sürekli yollara düşmek zorunda kalan öğrencilerin güvenliği bakımından da çok önemli" dedi.
Okula yeni başlayan ve taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin sıkıntılarını dile getirmek için 20 bin kilometre yol kat ederek sıkıntıları yerinde tespit eden 22 ve 23. dönem Bursa milletvekili Kemal Demirel, bu konuda 2011 yılında meclise araştırma önergesi verip konuyu TBMM gündemine de taşımıştı. Covid19 salgını koşullarında Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Demirel, taşımalı eğitim sebebiyle kapalı tutulan köy okullarının biran önce açılmasını talep etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şubat 2019'da yazdığı mektupta taşımalı eğitimin başladığı 19891990 yıllarından bugüne kadar binlerce köy okulunun kapatıldığını hatırlatıp sistemin tekrar gözden geçirilmesini isteyen Demirel, "Taşımalı eğitimin bir an önce tamamıyla kaldırılması gerektiği çok açık. Taşımalı eğitim kaldırılarak, daha önce kapatılmış olan köy okulları yeniden ve bir an önce açılmalıdır. Hem öğretmen istihdamı konusunda bir adım atılmış olacak hem de küçücük çocuklar köy köy dolaşmak zorunda kalmayacak. Bu önerimin dikkate alınarak hayata geçirilmesini diliyorum. Okullar 21 Eylül'de açılacak deniliyor. Ama belirsizlik var. Taşımalı eğitim gören okullardaki yüz binlerce öğrenci ve aileleri hala açıklama bekliyor" DEDİ.
Demirel, taşımalı sistemden vazgeçilerek kapalı durumdaki köy okullarının yeniden eğitimöğretime açılmasının, sürekli yollara düşmek zorunda kalan öğrencilerin güvenliği bakımından da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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