Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru

DHA

Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Atletizmde Turkcell Süper Lig´de ilk kademe müsabakaları Bursa´da başladı. Erkeklerde ve kadınlarda Fenerbahçe liderliğinde geçilen ilk günde Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlamada 4.31´lik derecesiyle U23 rekoru kırdı. 
Bursa Atıcılar Pisti´nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadele verdiği Turkcell Süper Lig yarışmasında ilk gün geride kaldı. Fenerbahçe, ilk gün sonunda erkeklerde ve kadınlarda 74´er puanla zirvede yer aldı.
Açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi. Çintimar, "Türkiye´deki tüm federasyonlar müsabakalarını ve antrenmanlarını iptal etmişken, biz atletizm olarak Gençlik Spor Bakanlığımızın da desteğiyle elimizden gelen bütün çabayla, atletizmi canlı ve gündemde tutabilmek için, liglerimiz için büyük çaba sarf ettik. Kulüplerimiz ile birlikte aynı çabayı sarf ederek bugün buradayız" dedi.
Ligin ilk gününde kadınlar sırıkla atlamada yarışan 20 yaşındaki milli atlet Mesure Tutku Yılmaz, 4.31´lik atlayışıyla yarışmayı kazanırken, Demet Parlak´a ait 4.30´luk U23 rekorunu kırdı. Tutku, birinciliği garantiledikten sonra çıtayı 4.41´e yükselterek büyükler rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı.
Erkekler 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 13.57´lik bir performans ortaya koydu. Geçen ay 13.73´lük Türkiye rekorunu kıran Sevler´in derecesi, arkadan esen 2.9 rüzgar nedeniyle rekor geçerliliği kazanmadı.
Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay, bu yılki ilk yarışında 11.88 ile galip gelirken, 18 yaşındaki Simay Özçiftçi de 11.91 ile az farkla ikinci sırayı aldı. 400 metreyi erkeklerde İlyas Çanakçı 47.06´lık derecesiyle Sinan Ören ve Yavuz Can´ın önünde kazanırken, kadınlarda Berfe Sancak takımı ENKA´ya 8 puanı getiren isim oldu. Çekiç atmada Özkan Baltacı, 76.31 ile bu yılki en iyi derecesini yaparken, Eşref Apak´ı geride bırakmayı başardı.
İlk günün ardından erkeklerde 74 puan toplayan Fenerbahçe, son yarış olan 4×100´de ENKA´nın değişimde sorun yaşayıp son sırada finişe gelmesiyle farkı açtı. Sarı-lacivertliler gün sonunda 8 puanlık avantana sahip. Kadınlar Ligi´nde ise Fenerbahçe 74 puan toplarken, ENKA 73 puanla ikinci, Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü durumda bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
-Fatih Çintimar'ın açılış konuşması
-Mesure Tutku Yılmaz'ın yarışından detaylar, rekor kırması
-Çekiç atmadan detaylar
-100 metre yarışı
-Diğer müsabakalardan detaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-19 21:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukur cinayetine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Çukur cinayetine 3 tutuklama
Çirkin saldırıya kınama
YEREL HABERLER Çirkin saldırıya kınama
Nilüfer’de sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de sıkı denetim
Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün plazma bağışı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün ...
Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma ...
BUTTİM’den Kızılay’a destek
YEREL HABERLER BUTTİM’den Kızılay’a destek
Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. dönem Bursa milletvekili Kemal Demirel: "Kapatılan köy yolları derhal açılmalı"
YEREL HABERLER Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. ...
İlhan Parseker: "TFF Delege adaylığını istemeyerek geri çekiyorum"
YEREL HABERLER İlhan Parseker: "TFF Delege adaylığını istemeyerek ...
Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı
YEREL HABERLER Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya ...
Uğur: “Fuar çalışmalarımız sürüyor”
YEREL HABERLER Uğur: “Fuar çalışmalarımız sürüyor”
İnegöl özüne geri döndü, Çin yerine yerli çekirdek Kurutma işlemleri yine yollarda yapılıyor
YEREL HABERLER İnegöl özüne geri döndü, Çin yerine yerli ...
PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ya da diri alacağım
YEREL HABERLER PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ...
Tiyatroda tempo arttı
YEREL HABERLER Tiyatroda tempo arttı
Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini ...
Denizden 23 araç lastiği çıktı
YEREL HABERLER Denizden 23 araç lastiği çıktı
Erdem muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Erdem muhtarlarla bir araya geldi
Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
YEREL HABERLER Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
Denizden balık hariç her şey çıktı Bursa'da barınak temizliğinde denizden onlarca oto lastiği çıktı
YEREL HABERLER Denizden balık hariç her şey çıktı Bursa'da barınak ...
Çekirdekleri çevre yolunda kurutuyorlar
YEREL HABERLER Çekirdekleri çevre yolunda kurutuyorlar
Bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
YEREL HABERLER Bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ilgi topluyor Dünyanın dört bir yanından topladığı antika eşyaları bu dükkanda sergiliyor
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ilgi ...
Antikacıdaki Kurtuluş Savaşı'ndan sıhhiye çantası ve tüfek ilgi görüyor
YEREL HABERLER Antikacıdaki Kurtuluş Savaşı'ndan sıhhiye çantası ve ...
Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka ...
Balıkçı barınaklarında dip temizliği başlatıldı
YEREL HABERLER Balıkçı barınaklarında dip temizliği başlatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X