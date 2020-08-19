'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR
Cesedi aylar sonra zeytinlikteki fosseptikte bulunan Sezai Katmer cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 zanlının savcılık sorgusu bitti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı Erkan K. ile işbirlikçileri Aykut A. ve Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-08-19 22:01:34
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