Uğurdağ: “Fuar çalışmalarımız sürüyor”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kapalı alanlardaki fuarların 1 Eylül itibariyle tedbirler alınmak şartıyla yapılabileceğini belirten açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kapalı alanlardaki fuarların 1 Eylül itibariyle gerekli tedbirler alınarak yapılabileceğini belirtmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, 510 Ekim 2020 olarak açıkladıkları İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili herhangi bir mesele olmadığını, çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü belirtti.

İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) pandemisi sebebiyle ülke genelinde gerçekleştirilmesi planlanan bütün faaliyetler askıya alınırken bunlardan bir tanesi de İnegöl Mobilya Fuarı olmuştu. Yaşanan süreçte pandemivakalarında azalma görülmesiyle birlikte yeni normal sürece girildi. Bizler de bu doğrultuda bütün çalışmalarımızda olduğu gibi İnegöl Mobilya Fuarımız ile ilgili gerekli çalışmalarımıza yeniden başladık. 510 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız fuarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürürken Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın bugün yaptığı açıklamalar ile birlikte fuar organizasyonumuz önünde bir engel kalmamış oldu. Bakanımız Ruhsar Pekcan, kapalı alanlarda gerçekleştirilen fuarların 1 Eylül itibariyle yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacağını belirttiler. Bizler de bu noktada, fuarımızda maskemesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemleri alarak kamu sağlığının korunmasına öncelik vereceğiz. Toplum sağlığı bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Alınan kararlar neticesinde, ziyaretçi ve görevlilerimizin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacaktır. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm misafirlerimizi, 510 Ekim tarihlerinde, Türkiye’de mobilyanın kalbi olan İnegöl’ümüze davet ediyorum” dedi.

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