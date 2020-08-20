Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini oynamış" Uludağ'da Bakacak mevkiindeki çaycılık yaparken işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Fikret Güven, sosyal medyada gelen kendisini yakma girişimi tepkilerine, "Ben kendimi yakar mıyım? Şaban filmini oynadık" diye cevap verdi Büyükşehir Belediyesi'nin Bakacak Bölgesi'nde vatandaşlara kaliteli ve ucuz hizmet vermek için çalışma başlattığı öğrenildi

İHA

Uludağ Bakacak'ta 4 metrekare olarak kiraladığı çay ocağı alanını 2 katına çıkartan, işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen çaycının valilik önünde kendisini yakma girişiminin senaryo olduğu ortaya çıktı. Fikret Güven kendisine sosyal medyada tepki gösterenlere, "Ben hiç kendimi yakar mıyım? Şaban filmini oynadık" diye cevap verdi.

"Kendini yakmamış Kemal Sunal filmini oynamış" Uludağ'da Bakacak mevkiindeki çaycılık yaparken işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Fikret Güven, sosyal medyada gelen kendisini yakma girişimi tepkilerine, "Ben kendimi yakar mıyım? Şaban filmini oynadık" diye cevap verdi Büyükşehir Belediyesi'nin Bakacak Bölgesi'nde vatandaşlara kaliteli ve ucuz hizmet vermek için çalışma başlattığı öğrenildi

Uludağ Bakacak'ta 4 metrekare olarak kiraladığı çay ocağı alanını 2 katına çıkartan, işyeri açma ruhsatı almadığı ve vergi kaydı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen çaycının valilik önünde kendisini yakma girişiminin senaryo olduğu ortaya çıktı. Fikret Güven kendisine sosyal medyada tepki gösterenlere, "Ben hiç kendimi yakar mıyım? Şaban filmini oynadık" diye cevap verdi.
Uludağ Bakacak mevkiinde dürbün ve çay işletmeciliği yapan, kamuoyunda Bakacak Çaycı’sı olarak bilinen, son olarak Bursa Valiliği önünde kendini yakma girişiminde bulunan Fikret Güven’in, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayıp, nasıl vergi kaçırdığı raporlarla ortaya konuldu.
Uludağ Bakacak Seyir Terası’nın da bulunduğu alanda çağ ocağı ve dürbün işletmeciliğiyle ilgili süreç 14 Mayıs 2014 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ‘Bakacak Manzara ve Seyir Yeri Dürbünü İşletmecilik Sözleşmesi’ ile başladı. Sözleşme ile 3 yıllığına alanı ihaleyle alan Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarihli uygun görüşü ile işletme hakkını 3’üncü kişilere devretme kararı aldı. Bunun ardından 13.07.2015 tarihinde yapılan söz konusu işletme ihalesini Fikret Güven aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi arasında 18.07.2018’de yeniden bir sözleşme imzalanırken, ‘Bakacak Manzara Seyir yeri Dürbün ve Seyyar Çay Ocağı İşletmeciliği’ 5+5 olmak üzere 10 yıllığına yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne ihale edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 4 metrekare seyyar çay ocağı ve 2 adet dürbün işletmeciliği işi için 3 yıllığına çıktığı ihaleyi yeniden Fikret Güven aldı.
Ruhsat yok, vergi yok
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Bölge Müdürlüğü, 20.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, sözleşme gereği Fikret Güven’in iş yeri açma ve çalışma ruhsatını kurumlarına sunması gerektiğini, aksi halde sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine 09.07.2020 tahinde yapılan zabıta denetiminde işletmenin vergi levhası ve işyeri açma ruhsatının olmadığı ve sözleşmede 4 metrekare olarak belirtilen alanın 8 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi Fikret Güven’in bir mağduriyet yaşamaması için 22.07.2020’de bir yazı göndererek, 4 metrekarelik seyyar çay ocağının, 8 metrekare ebatında bir büfeye dönüştürüldüğü, depo olarak tahsis edilen alana yaşam konteyneri konularak işgale yol açtığı bu aykırılıkları sonlandırıp, vergi levhası ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alması için 10 gün süre verdi. Eksikliklerini gidermek yerine sosyal medya üzerinden çektiği videolarla başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarına asılsız suçlamalarda bulunmayı tercih eden Güven’e verilen sürenin dolmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan denetimde ise hiçbir eksikliğin giderilmediği tespit edildi. 09.08.2020 tarihinde Başkanlık oluru ile sözleşmeye aykırılıklar yüzünden sözleşmesi feshedilen Fikret Güven’e 13.08.2020 tarihinde tebligat gönderilerek, 15 gün içerisinde alanı boşaltması istendi ancak Fikret Güven söz konusu tebligatı teslim almadı.
Kamu davası açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için kendisine verilen süreyi sosyal medya üzerinden şov yapmakla geçiren, ‘ekmek teknesinin elinden alındığını’ öne sürerek mazlumu oynayarak, kamuoyunu yanlış yönlendiren Fikret Güven’in vergi ödemeden işletmecilik yaptığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda da vurgulandı. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, söz konusu yerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığını Büyükşehir Belediyesi’ne, vergi kaydının olmadığını da Vergi Dairesi’ne yazarak bu konuda işlem başlatılmasını istedi. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, ayrıca sosyal medya üzerinden kurum ve kurum görevlilerine yönelik gerçek dışı suçlamaları nedeniyle Fikret Güven hakkında kamu davası açtıklarını da raporda belirtti.
İşte gerçek yüzü
Kural ve yasa tanımazlığını, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ‘mazlumu oynayarak’ gizlemeye çalışan Fikret Güven, kendini yakma girişiminin ardından yaptığı bir paylaşımda gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bir takipçisinin “Hacı abi beni çok yanılttın. Bir Müslüman kendini göz göre göre yakar mı haklıyken haksız oldun yazık o sakalına bıyığına” şeklindeki yorumuna, “Ben yakar mıyım kendimi Şaban filmini oynadık” diye cevap veren Fikret Güven, aslında tüm hareketlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu da itiraf etmiş oldu.
Valilik önünde polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Fikret Güven, denetimli serbestlik ile serbest kalmıştı
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Bakacak Bölgesi'nde turistlere ve günübirlik ziyaretçilere kaliteli, hijyenik, ruhsatlı hizmeti çok makul fiyatlarla vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’a istihdam kompleksi
YEREL HABERLER Yıldırım’a istihdam kompleksi
Başkan Aktaş’tan hizmet neferlerine ödül
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan hizmet neferlerine ödül
Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan etti: “Bizim hakkımızı kimse aramasın” Teröristler tarafından 7 yıl önce kadırılan Şeyma’nın annesi, kızına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor Türkan Mutlu: "Nefesim yetene kadar kızımı arayacağım" "Biz onların gözünde ihanetçiyiz" "HDP'li vekil kadın haklarından konuşuyor ama bizim çocuklarımızı düşünmüyor" "Bir milletvekili de kalkıp bana 'benimde çocuğum Şeyma'nın yanında' desin"
YEREL HABERLER Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan ...
Bursa'da küle dönen ormanlık alanda otomatik tüfek bulundu Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı'nda kullanılan silah yanan ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da küle dönen ormanlık alanda otomatik tüfek ...
Çılgınlık anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü Öfkeli vatandaşın kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştığı o anlar kamerada
YEREL HABERLER Çılgınlık anları kamerada...Öfkesini alamadı, ...
Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü: 4´ü çocuk 12 yaralı
YEREL HABERLER Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini ...
3. kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 3. kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Oyun oynarken balkondan düşen Yunus Emre ağır yaralandı
YEREL HABERLER Oyun oynarken balkondan düşen Yunus Emre ağır ...
'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER 'Foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi ...
Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru
YEREL HABERLER Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 ...
Çukur cinayetine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Çukur cinayetine 3 tutuklama
Çirkin saldırıya kınama
YEREL HABERLER Çirkin saldırıya kınama
Nilüfer’de sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de sıkı denetim
Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün plazma bağışı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, babası ve babaannesi için immün ...
Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma ...
BUTTİM’den Kızılay’a destek
YEREL HABERLER BUTTİM’den Kızılay’a destek
Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. dönem Bursa milletvekili Kemal Demirel: "Kapatılan köy yolları derhal açılmalı"
YEREL HABERLER Bursalı eski milletvekilinden MEB'e çağrı 22 ve 23. ...
İlhan Parseker: "TFF Delege adaylığını istemeyerek geri çekiyorum"
YEREL HABERLER İlhan Parseker: "TFF Delege adaylığını istemeyerek ...
Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı
YEREL HABERLER Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya ...
Uğur: “Fuar çalışmalarımız sürüyor”
YEREL HABERLER Uğur: “Fuar çalışmalarımız sürüyor”
İnegöl özüne geri döndü, Çin yerine yerli çekirdek Kurutma işlemleri yine yollarda yapılıyor
YEREL HABERLER İnegöl özüne geri döndü, Çin yerine yerli ...
PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ya da diri alacağım
YEREL HABERLER PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma´yı ölü ...
Tiyatroda tempo arttı
YEREL HABERLER Tiyatroda tempo arttı
Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X