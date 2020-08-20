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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı

İHA

Bursa, korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde yaşayan Boşnak Müslümanlara insanî ve tıbbî yardım malzemesi gönderdi.

Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı

Bursa, korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nde yaşayan Boşnak Müslümanlara insanî ve tıbbî yardım malzemesi gönderdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin de katkılarıyla gerek yurt içi gerekse de başta Balkanlar olmak üzere yurtdışında ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Bursa, bu defa yardım elini Sırbistan’a uzattı. Korona virüsle mücadelede zor günler geçiren Sırbistan’ın sancak bölgesinden gelen yardım talepleri doğrultusunda ülke genelinde bir yardım seferberliği başlatılırken, organizasyonun Bursa ayağında toplanan insanî ve tıbbî yardım malzemeleri Bursa’dan yola çıktı. Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin’in de aktif olarak rol aldığı yardım organizasyonuna başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Osmangazi, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediyeleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Doruk Sağlık Grubu ve Karmed Medikal de destek verdi.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yusuf Öztürk, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, ilçe belediye başkan yardımcıları ile Rumelisiad ve Balkansiad yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüsle mücadelenin tüm dünyada devam ettiğini hatırlattı. Türkiye’de uygulanan salgınla mücadele yöntemlerinin özellikle sağlık alanında bütün dünyaya örneklik teşkil ettiğini diye getiren Başkan Aktaş, “Salgın süreci boyunca, ülkemizin dünyanın farklı ülkelerine yaptığı tıbbi yardımlar da takdirle karşılanıyor. Dünya ile aynı anda mücadelemizi sürdürürken aynı zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere gönderdiğimiz yardımlar, aynı zamanda ülkemizin gücünü de göstermektedir. Covid19 ile mücadele etmek için, Sırbistan’ın Sancak bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye’de bu bölgeye gönderilmek üzere sağlık malzemeleri toplanmaya başladı. Bizler de Bursa ayağında tedarik edilen malzemeleri gönderiyoruz. Yardım tırımızın içinde cerrah maske, steril eldiven, tulum, el dezenfektanı, termometre, oksimetre, tansiyon aleti, ateş ölçer, ultrason cihazı gibi malzemeler bulunuyor. Sancak’taki kardeşlerimize en kalbi selamlarımızla birlikte, geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz” dedi.
“Beşeriyetin büyük imtihanı”
Bursa Milletvekili ve Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin ise, Covid 19 sürecinde Türkiye’nin gönül coğrafyasının önemli yerlerinden biri olan Sancak’taki gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi. Bütün beşeriyetin büyük bir imtihandan geçtiğini hatırlatan Esgin, “100 yılda bir karşılaşılan pandemiye karşı amansız bir mücadele veriliyor. Ülke olarak biz de önemli bir mücadele verdik ve veriyoruz. Hastalığın etkileri hala geçmiş değil, tedbirler ve mücadelemiz devam ediyor. Türkiye dünyadan bu süreçte pozitif ayrışmış bir ülke. Sağlık altyapısıyla özellikle son 18 yıldır yoğun bakım kapasitesi ve nitelikli yatak kapasitesini 20 kat artırmasıyla, Şehir Hastaneleriyle, yine İstanbul’da kısa sürede açılan pandemi hastaneleriyle dünyada pozitif ayrışan bir ülke konumuna geldik. Üretim ve tedarik zincirinde hiçbir ihtiyaç maddesinin yoksunluğunu vatandaşlarına hissettirmeyen ülke olarak pozitif ayrıştık. Bu süreçte 134 ülke bizden yardım istedi. Türkiye büyük bir ülke, Türk milleti büyük bir millet. Türkiye olması gereken yerde olması gereken yardımları yapan bir ülke oldu” diye konuştu.
Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yusuf Öztürk da Sancak’taki Boşnak Müslümanlara şifa olacak yardım malzemelerinin toplanmasına katkı veren herkesi teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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