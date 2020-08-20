Bursasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Bursasporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Bursaspor’da 20202021 sezonu öncesi, futbolcuların ve basketbolcuların sağlık kontrolleri Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleşti. Bilal Güney, Berat Altındiş, Mustafa Çalışkan, Mustafa Bebek, Zeynullah Türkay, Bünyamin Yavaşoğlu, Kadir Arslan, Kerem Kök, Batuhan Toygar ve Tuğbey Akgün sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde sporcuların kan tahlillerinin yanı sıra akciğer grafileri ve EKG’leri çekilip efor testleri yapıldı.

Ayrıca futbolcular kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz bölümlerinde muayene oldu. Bursaspor’a, hem futbol hem basketbol alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor’a 20202021 sezonunda başarılar diledi.

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