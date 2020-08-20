Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

"Yeni Asımlar yetiştirmek O'nun öncelikli derdi ve davasıydı"

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak, devrildi. Kazada sürücü Niyazi Zambak (60), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan sürücü Niyazi Zambak´ın kontrolünü kaybettiği 16 AFU 687 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak, devrildi. Kazada sürücü Zambak, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zambak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Niyazi Zambak´ın yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-20 12:15:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.