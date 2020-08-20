Dünya Alpagut Şampiyonası 2021’e ertelendi

Son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kasım ayında Bursa’da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını sebebiyle 2021 yılı Nisan ayına ertelendi.

Türk milletinin Ata Sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30’u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Dünya Şampiyonası son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştiriliyordu. 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2022 Kasım 2020’de yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli’nin katılımıyla Şubat ayında düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bursa’da 40’ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası da Covid 19 salgınına takıldı. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehlikesinin henüz geçmemiş olması sebebiyle şampiyonanın 24 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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