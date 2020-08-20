Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor

Yıldırım Belediyesi, eğitim alanında yaptığı katkılarla öğrencilerin gelişimine destek oluyor.

Covid19 sürecinde yüksek öğretimin uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştiği dönemde öğrencilere online eğitim programlarıyla destek olan Yıldırım Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile yaptığı işbirliği çalışmalarıyla öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alanlarda ışık tutuyor. Bu kapsamda Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) tarafından öğrencilerin tecrübe kazanımına katkı sağlanması amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine, ‘Şehir Plancılığı ve Sosyolojik Etkileri’ konulu online eğitim programı düzenliyor. 8 Temmuz’da başlayan ve 9 Eylül’e kadar sürecek 10 haftalık eğitim programı çerçevesinde YILSİM’in uzman eğitimcileri, Yerel Yönetimlerde Şehir Plancılığına Giriş, Yıldırım’da Göç Olgusu ve Şehir Planlamasına Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Yıldırım’da Nüfus Dinamikleri ve Nüfus Hareketliliğinin Bölgeye Yansımaları, Yıldırım’da Dezavantajlı Gruplar ve Engelli Dağılım Haritalarının Bölge ve Şehir Planlamasında Göz Önünde Bulundurulması, Yıldırım’da Tarım İşçileri ve Tarımsal Üretimin Şehir Planlamada Ele Alınması, Yıldırım’da Romanlar Gelenekleri Sorunları ve Mekansal Evrilmeleri, Yıldırım’da Birbirinden Ayrılan Mahalleler ve Sosyolojik Gerekçeleri, Yıldırım’da Suriyeli Göçmenler ve Kente EntegrasyonlarıŞehir Planlamaya Oluşturacak Etkileri, Yıldırım’da Mahallelerin Soy AğacıMahallelerin Karakteristik Yapısı ile Yıldırım’da Sosyolojik SorunlarGençler ve Çocuklarla İlgili Proje Önerileri konularında bilimsel veriler ve değerlendirmeler ışığında gerçekleştirilen eğitimlerde, Yıldırım’ın örneğinde öğrencilere önemli bilgi aktarımında bulunmuş olacak. Gönüllülük esasıyla eğitim programına katılan öğrenciler, eğitimlerde elde ettikleri tecrübe kazanımıyla bulundukları bölgelerde yapacakları uygulama çalışmalarına yön verecek.

İşbirliği sürecek

Üniversiteler ile işbirliğini sürdüren Yıldırım Belediyesi, Eylül ayı içerisinde de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenleyecek. Gönüllülük esasıyla katılacakları ‘Yıldırım Ölçeğinde Kozmopolit Şehirlere Sosyolojik Bakış’ konulu online eğitim programı kapsamında öğrenciler, elde ettikleri donanımlarla kariyer basamaklarını hızla tırmanmaları noktasında önemli bir kazanım elde etmiş olacak. Düzenlenen eğitimler sonunda öğrenciler online olarak katılım belgelerine sahip olma imkanı yakalayacak. Devam eden süreçte Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından, talepte bulunacak üniversitelerin başta Sosyoloji Bölümü öğrencileri olmak üzere Şehir Plancılığı ve Mimarlık Bölümü öğrencilerine yönelik benzer ölçekte eğitimler verilebilecek.

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