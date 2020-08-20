Kamyon duvara tosladı, ortalık toz alçı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon duvara tosladı, ortalık toz alçı oldu

İHA

Kamyon duvara tosladı, ortalık toz alçı oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, alçı yüklü kamyon duvara çarparken, ortalığa saçılan alçı tozundan göz gözü görmedi.
Boyalıca Mahallesi girişinde keskin virajı almayan A.İ. idaresindeki 41 NL 681 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Kamyon, Halil Alp’e ait evin bahçe duvarına çarptı. Bozüyük’ten yüklediği toz alçıları Yolava götdüğü öğrenilen kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi. İşlek olan caddede kimsenin olması faciayı önledi.
Kamyon şoförü, krşıdan gelen arabaya çarpmak için sağa direksiyonu kırınca duvara çarptığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor
Yıldırım’da kaçağa geçit yok 2020 yılında yıkılan kaçak yapı sayısı 73’e ulaştı.
YEREL HABERLER Yıldırım’da kaçağa geçit yok 2020 yılında yıkılan ...
Bursagaz, Boyalıca’yı doğalgaz ile buluşturdu
YEREL HABERLER Bursagaz, Boyalıca’yı doğalgaz ile buluşturdu
O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar ödeyecek Çöpte bulduğu parayı teslim eden temizlik işçisinin 35 liralık kredi borcunu sanatçılar üslenecek
YEREL HABERLER O temizlik işçisinin borcunu sanatçılar ...
Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli ...
BUÜ ve BEBKA’dan gıda alanında özel protokol
YEREL HABERLER BUÜ ve BEBKA’dan gıda alanında özel protokol
Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 Deaşlı adliyede Bir polis merkezine canlı bomba olarak saldırı hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı terörist ve bağlantılı 4 kişi Savcılığa getirildi
YEREL HABERLER Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 Deaşlı ...
Geleceğin tasarımcıları bu yarışmada buluşuyor
YEREL HABERLER Geleceğin tasarımcıları bu yarışmada buluşuyor
“Ev tekstili tasarım yarışmasında vizyon yolculuğu
YEREL HABERLER “Ev tekstili tasarım yarışmasında vizyon yolculuğu
Kestel’de bank ve piknik masaları yenileniyor
YEREL HABERLER Kestel’de bank ve piknik masaları yenileniyor
Dünya Alpagut Şampiyonası 2021’e ertelendi
YEREL HABERLER Dünya Alpagut Şampiyonası 2021’e ertelendi
Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
YEREL HABERLER Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin ...
'Allah' yazılı şeftali görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER 'Allah' yazılı şeftali görenleri şaşırttı
Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır ...
Matlı: “Türkiye’nin turizmdeki parlayan yıldızı Bursa olacak”
YEREL HABERLER Matlı: “Türkiye’nin turizmdeki parlayan yıldızı Bursa ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Misi’nin gençleri sanata bağlandı
YEREL HABERLER Misi’nin gençleri sanata bağlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı
YEREL HABERLER Bursa’nın yardım eli Sırbistan’a uzandı
Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor
Erdem muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Erdem muhtarlarla bir araya geldi
Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
YEREL HABERLER Sukaypark açıldı Osmangazi’de tedbirli eğlence
YIL-MEK kapılarını açıyor
YEREL HABERLER YIL-MEK kapılarını açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X