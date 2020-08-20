Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı´nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır´ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.
Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-20 16:03:02
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