Bursa'da gazeteciye saldırıya tepki

Anadolu Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Orhan Efe, Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırı olayı ile ilgili açıklama yapan AGB Genel Başkanı Orhan Efe; "Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen'e, Karacabey Belediye Kamyon Garajı’nda yer alan otoparkta, sinsice 4 kişi tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan meslektaşımız, kardeşimiz Şaban Önen’e acil şifalar diliyoruz. Gazeteciler; yazdıkları yazılar, yaptıkları haberler ve yorumlar nedeniyle maalesef sık sık saldırıların hedefi olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gazetecilerin yazdıkları haberleri ve yorumları beğenmeyenler, hukuk önünde haklarını arayabilirler. Şiddet, kaba kuvvet, tehdit asla kabul edilemez. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir saldırı, özgür Anadolu Basını'nı susturamaz. Adli ve idari olarak yapılacak işlemlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Meslektaşımiz Şaban Önen'e ve Karacabey Yörem Gazetesi mensuplarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. "ifadelerini kullandı

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