Bisiklet sürücü ölümden döndü

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Bursa İnegöl'de otomobil ile bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki araç ile F.Y. kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen talihsiz bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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