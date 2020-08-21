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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk sporcularına ‘beslenme’ eğitimi verildi.

Sporcusuna doğru eğitimler vermek ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmeyi önemseyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi tarafından yapılan eğitim çalışmalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk sporcuları, ‘sporcu beslenmesi ve müsabakaya yönelik beslenme’ konulu konferansta yerini aldı. Bursa TOHM’da yapılan etkinliğe katılan Büyükşehirli okçular, Uzman Diyetisyen Melike Eroğlu’nu dikkatle dinlerken konular hakkında notlar aldı.

Sorucevaplarla geçen etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesporlu okçular, verilen bilgilere uyacaklarının sözünü vererek, konferans için yetkililere teşekkür etti.

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