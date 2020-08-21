Denizden çıkan bu canlı balıktan daha pahalı satılıyor

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Bursa'da bir balıkçı ilk defa tezgahına gelen deniz canlısını balıktan daha pahalı fiyata sattı.

Mudanya'da balıkçılık yapan Zafer Uzunay, tezgahına ilk defa gelen hermit deniz canlısını satışa sundu. Kilosunu 200 liradan satışa çıkardığı hermit kısa sürede satıldı. İlginç deniz canlısı bir vatandaş tarafından 500 liraya satın alındı.

Hermit bir çeşit deniz yengeci olarak biliniyor

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