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Denizden çıkan bu canlı balıktan daha pahalı satılıyor

İHA

Bursa'da bir balıkçı ilk defa tezgahına gelen deniz canlısını balıktan daha pahalı fiyata sattı.

Denizden çıkan bu canlı balıktan daha pahalı satılıyor

Bursa'da bir balıkçı ilk defa tezgahına gelen deniz canlısını balıktan daha pahalı fiyata sattı.
Mudanya'da balıkçılık yapan Zafer Uzunay, tezgahına ilk defa gelen hermit deniz canlısını satışa sundu. Kilosunu 200 liradan satışa çıkardığı hermit kısa sürede satıldı. İlginç deniz canlısı bir vatandaş tarafından 500 liraya satın alındı.
Hermit bir çeşit deniz yengeci olarak biliniyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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