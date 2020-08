Önce İnsan dergisinin 100. sayısı yeniliklerle dolu

Yeşim Tekstil’in dünya, ülke ve firma gündemine 23 yıldır ışık tutan kurumsal yayını Önce İnsan dergisinin 100. Sayısı, dijital alt yapısı daha da güçlendirilmiş hâliyle okurlarla buluştu.

Covid19 salgınının gölgesinde okurlarıyla buluşan Önce İnsanın içeriği, içinde bulunduğumuz hassas dönem gözetilerek oluşturuldu. Sınırlı sayıda basılan ve bu sayı ile birlikte başta firma çalışanları olmak üzere bütün paydaşlarla sadece dijital ortamda buluşacak olan derginin içeriği de dijital dünyaya uygun olarak yeniden dizayn edildi.

Derginin yayımlanmaya başladığı ilk yıldan itibaren bütün okuyucularını Önce İnsan bakış açısıyla ve değerleriyle buluşturmayı hedeflediğini belirten Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, bir yandan insan sevgisini, iletişimi, hoşgörüyü gündemine alırken, diğer yandan da her sayısında dünyanın devamlılığı ve kaynakların verimli kullanılması adına sürdürülebilirliği sayfalarına taşıdığını ifade etti. Her sayılarında sosyal sorumluluk konusunda bilinç yaratmayı, vizyon vermeyi ve gönüllülüğü teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getiren Cesur, “Bu konuların hiçbirinden taviz vermedik. Parmak izimiz hiç değişmedi. Tam 100 sayıdır tüm bu değerlerle geleceğe kök saldık. 23 yıllık yolculuğumuzda bu değerlerden hiç taviz vermezken, görsel olarak da kendimizi yeniledik, etki alanımızı hep genişlettik.” diye konuştu.

Cesur şöyle devam etti:

“Dijital dönüşümü artık hayat görüşü haline getirmemiz gerekiyor. Bu sayıdan itibaren dergimizin dijital anahtarını okurlarımıza teslim etmiş olacağız. Bundan böyle dergimize birçok farklı kanalda yayımlayacağımız QR kodlar üzerinden ulaşılabilecek. Sayfalardaki QR kodlarla videolar izlenebilecek, kaynak sitelere gidilip detaylar görülebilecek. Kısacası Önce İnsan bu sayımızla birlikte hibrit bir yapıya doğru evriliyor ve daha interaktif bir yapıya kavuşuyor. Bugüne kadar her sayısında 6000 adet basılan dergimiz bu sayıyla birlikte hedef kitlelerine dijital olarak ulaştırılmaya başlanacak. Önce İnsan bundan böyle çok az sayıda sembolik olarak basılı olacak. Böylelikle kâğıt israfını önlemiş ve karbon ayak izimizi düşürmüş de olacağız. Covid19 süreci bize dünyanın kaynaklarını kullanırken geçmişten farklı olarak, her birimizin alması gereken yeni sorumluluklar olduğunu gösterdi. Dergimizin 100. sayısına ve geçmiş tüm sayılara www.onceinsan.com’dan ulaşabilirsiniz.”

Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya da dergilerinin 100. sayısının bütün dünyanın ortak derdi olan Covid19 sürecinde yayımlanıyor olmasının, coşkularını ve heyecanlarını azaltsa da kurum kültürlerinin bir parçası olan “Önce İnsan” yaklaşımının bütün dünya için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bir kez daha görme şansı bulduklarını ifade etti. Önce İnsan Dergisinin 100. sayısına ulaşmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Şankaya, “23 yıldır aralıksız yayımlanan dergimizin her yeni sayısı elime ulaştığında, babamın o engin vizyonunu ve derin felsefesini bir kez daha hissetme şansı buluyorum. Dergimizin 1997 yılında yayımlanan ilk sayısındaki yazımda özellikle insanı, manevî değerleri ve iletişimi temel ilke olarak aldığımızı belirtmiş ve firmamızın bu değerlere her zaman önem verdiğinin altını çizmiştim. İnsana verdiğimiz değer yolunda attığımız güçlü adımlara, çevreye ve topluma yönelik yaptığımız çalışmalarımıza yer verdiğimiz Önce İnsan dergimizin 100 sayılık bu uzun yolculuğunda, hep aynı çizgide ve aynı değerlerle yol aldık” diye konuştu.

