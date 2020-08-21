Yeşil Çevre, ova için çalışıyor

Bursa Ovası’nı koruyarak, üretime ve Bursa’nın yeşil geleceğine destek veren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Intertek Total Quality Assured kuruluşu yetkililerini ağırladı.

Korona süreci ile yeniden gündeme gelen temiz çevre konusunda yıllardır çalışan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, Uludağ, Kestel ve Barakfakih organize sanayi bölgeleri olmak üzere İsabey bölgesindeki işletmeler ve Kestel, Gürsu ilçelerindeki yerleşim alanlarından kaynaklanan atık suları arıtarak, endüstriyel atıkları bertaraf edilmesini sağlıyor. Konusunda örnek olma özelliğine sahip kooperatif, yürüttükleri faaliyetlerle dere ve kanalların temiz akmasını ve kentin doğusundaki meyve ve sebze üreticilerinin bahçelerini sulamak için temiz suyu rahatlıkla bulmalarını imkân veriyor.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, dünya çapında markalar adına bölgemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara uluslararası düzeyde denetim yapan Intertek Total Quality Assured kuruluş yetkililerini ağırladı. Mehmet Aydın, Intertek Total Quality Assured kuruluşu Sürdürülebilirlik Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Yeliz Hacıhaliloğlu ve Atıksu Laboratuvarı Müşteri İlişkiler Yöneticisi Selvihan Elidüzgün’e Yeşil Çevre’nin yürüttüğü faaliyet ve projeleri anlattı. Mehmet Aydın, Kooperatifin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, yıllardır ülke ekonomisine verdikleri katkı ile lokomotif görevi üstlenen sanayicisiyle Türkiye’nin güzide şehirlerinden olan Bursa ovasını gelecek nesillere temiz bırakmak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Bölgelerinin ve Bursa’nın doğasını korumak, üretime temiz çözümler bulmak adına yeni proje ve işbirliklerine her zaman açık olduklarını ifade eden Aydın, ‘Temiz Bursa, Temiz bir Türkiye’dir sloganı ile temiz bir Bursa için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

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