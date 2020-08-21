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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik gölüne maden tehdidi Su kaynakları yok olabilir

İHA

İznik gölüne maden tehdidi Su kaynakları yok olabilir

İznik Gölü’nü besleyen su kaynaklarının yanında altın madeni arama faaliyetlerinin başladığını öğrenen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İznik’in doğasının, gölünün tehdit altında olduğunu söyleyerek, bu yanlıştan bir ân önce dönülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Milletvekili Erkan Aydın, İznik’te birtakım temaslarda bulundu. İznik Muhtarlar Derneği’nde Dereköy, İhsaniye ve Hisardere muhtarları, köylerinde kurulmak istenen maden ocağıyla ilgili Erkan Aydın’ı bilgilendirerek ‘Köylerimiz, ağaçlarımız ve İznik Gölü tehdit altında’ diyerek dert yandılar.
Konuyu araştıran ve Dereköy, İhsaniye ve Hisardere köylerinin bulunduğu bölgede bir maden firmasının altın aramak için sondaj çalışmalarına başladığı bilgisini alan Aydın, İznik Gölü’nü besleyen su kaynaklarının yanında kurulması planlanan altın madeninin doğaya, göle ve köylülere büyük zarar vereceğine dikkat çekti.
Doğasıyla, kültür turizmiyle ön planda olması gereken İznik’in son yıllarda sürekli olarak maden ocaklarının tehdidi altında olduğunu dile getiren Aydın, “Bu tür maden ocakları İznik’te çevre felaketlerine yol açacak, doğal yaşamın ve bölge halkının yaşam kalitesini düşürecektir. Özellikle maden arama faaliyetlerinin doğal su kaynaklarının yanı başında olması nedeniyle İznik Gölü’nde geri döndürülemez tahribatlar yaratma tehlikesiyle karşı karşıyayız. İznik’in doğasına ve başta göl olmak üzere bütün doğal güzelliklerine karşı yapılması planlanan her türlü tehdidin karşısında olacağız. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Konunun takipçisi olacağız. İznik’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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