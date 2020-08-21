DEAŞ'lı intihar bombacısının ifadesi ortaya çıktı



Halil ÖZÇOBANMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanıp, gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Muhammed Abduaalrazak Alzalan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alzalan´ın mahkemede verdiği ifadede, "Yangınlardan tatmin olmadığım için canlı bomba olmaya karar verdim. Yakalanmasaydım Türkiye´de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim" dediği öğrenildi.

İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde video görüntü çekip, kırmızı renk bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin Muhammed Abduaalrazak Alzalan olduğunu tespit etti. Alzalan, İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

Muhammed Abduaalrazak Alzalan, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada; çekyat altına gizlenmiş, intihar eylemlerinde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Alzalan'ın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Dosya, İnegöl Başsavcılığı´ndan, daha kapsamlı bir soruşturma yürütülebilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca devralındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştiren soruşturma kapsamında, Muhammed Abduaalrazak Alzalan ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 kişiden 2´si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Muhammed Abduaalrazak Alzalan ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. DEAŞ´lı Alzalan, `devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütüne üye olma´ suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığı´nca Muhammed Abduaalrazak Alzalan hakkında, `devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet; `tehlikeli madde bulundurma´ suçlamasıyla iddianame hazırlanacağı belirtildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Alzalan´ın 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.

`SURİYE´DE 2 AY BOMBA VE SİLAH EĞİTİMİ ALDIM´

Muhammed Abduaalrazak Alzalan´ın mahkemede verdiği ifadede, "2016 yılının başlarında Suriye´de DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldım. Örgütte kod adım Eşşidtm´di. Deyrizor´da dini eğitim aldım. 20 günlük eğitim sonrası bir yolculuğa çıktım. DEAŞ´ın başka bölgesine götürüldüm. Orada 2 ay silah ve bomba eğitimi aldım. Uçaklardan korunmak için kendimizi çeşitli yöntemlerle gizledik. Bomba ve silah eğitiminde aylık 50 dolar maaş alıyordum. Yaklaşık 40 kişi eğitim alıyorduk. Eğitim tamamlanınca 2´şer ve 3´er gruplar halinde farklı bölgelere gönderildik. Ben Deyrizor bölgesinde Suriye ordusu ile çatışmaya girdim ve burada yaralandım. 2018 yılı Ağustos ayında Rakka´dan Halep´e, oradan da Antakya´ya geçtim. Oradan da kaçak yollarla İnegöl´e geldim" dediği öğrenildi.

`FABRİKALARDA TÜRK BAYRAĞI ASILI DİYE DEVLETİN SANDIM´

DEAŞ´lı Alzalan, "İnegöl´de kimliğimi gizleyerek farklı yerlerde işe girip, çalıştım. DEAŞ ile silahlı bomba eğitimi aldığım için Türkiye´de devlete ait olduğunu düşündüğüm fabrikaları yakmaya karar verdim. Yaktığım fabrikalarda Türk bayrağı asılı olduğu için bu fabrikaların devlete ait olduğunu düşündüm" dedi.

`YANGIN EYLEMLERİNDE TATMİN OLAMIYORDUM´

Gerçekleştirdiği eylemlerden sonra örgüt üyelerine mesaj attığını söyleyen DEAŞ´lı Alzalan, "Yaktığım fabrikalara ertesi gün tekrar gidip, yanıp yanmadığını kontrol ediyordum. Yanan fabrikaların görüntüsünü ve fotoğraflarını çekip, örgüt üyelerinin içinde bulunduğu 'Telegram' adlı haberleşme uygulamasındaki grubumuza gönderiyordum. Ateşe verdiğim fabrikalar tamamen yanmadan söndürülünce sinir oluyordum. Kundaklama ve yangın eylemlerinden tatmin olamıyordum" dediği öğrenildi.

`BOMBALI EYLEM YAPMAYA KARAR VERDİM´

Yangınlardan tatmin olmadığı için canlı bomba olmaya karar verdiğini söyleyen Alzalan sözlerine şöyle devam etti:

"Tatmin olamadığım için `istişhad´ yani canlı bomba olmaya karar verdim. Çalışırken kazandığım paralarla av tüfeği barutu, yelek, bezler, kablo, yapıştırıcı gibi bomba malzemeleri aldım. İş yerinden son maaşımı alamadığım için bazı malzemelerde eksiğim vardı. Türkiye´de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenlemeye karar verdim."

`YALNIZ KURT OLDUĞUM İÇİN BAĞLANTILARIMA ULAŞILAMAYACAKTI´

Deşifre olmamak için yalnız çalıştığını belirten DEAŞ´lı Alzalan, şunları söyledi:

"DEAŞ´ta bana `zisb-el´ yani `yalnız kurt´ deniyordu. Bunun sebebi de kendimi patlattığım zaman benim kim olduğumu kimse anlayamayacaktı. Çünkü bir bağlantıma ulaşılamayacaktı. Bu yüzden `yalnız kurt´ deniyordu. Kendimi patlatsaydım DEAŞ benim yalnız kurt olduğumu bildiği için beni anlayacaklardı."

`BANA YARDIMCI OLAN BİRİ OLSAYDI ÇOKTAN PATLATIRDIM´

Bursa´da kimseyi tanımadığını belirten Alzalan, "Bana yardımcı olan biri olsaydı eylemimi çok önceden yapardım. `Yalnız kurt´ olduğum için beni benden başkası bilemezdi. Hiç beklemediğim bir anda polisler tarafından gözaltına alındım. Eğer gözaltına alınmasaydım kısa bir süre içinde bomba malzemelerini tamamlayıp, canlı bomba olarak bir polis ya da askeri kurumu patlatacaktım" dediği öğrenildi.

`SERBEST KALIRSAM CANLI BOMBA EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİM´

Hiç beklemediği bir anda gözaltına alındığını söyleyen DEAŞ´lı Alzalan, `´Fabrika yangınlarında çok titiz çalışmama rağmen nasıl yakalandığımı anlamadım. Bu yaptıklarım ve yapmayı planladıklarım için pişman değilim. Serbest kalırsam canlı bomba eylemimi gerçekleştiririm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN-Muammer İRTEM

2020-08-21 14:02:00



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