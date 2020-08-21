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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırımlılara ‘telefonla ve online’ danışmanlık

İHA

Sosyal Belediyecilik hizmetleriyle öncü projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, rehberlik hizmeti verdiği Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi ile ilçe sakinlerinin yanında yer almaya devam ediyor.

Yıldırımlılara ‘telefonla ve online’ danışmanlık

Sosyal Belediyecilik hizmetleriyle öncü projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, rehberlik hizmeti verdiği Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi ile ilçe sakinlerinin yanında yer almaya devam ediyor.
Sosyal yardım desteğini arttırarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çiftlere ve bireysel olarak başvuran kişilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyor. ‘Aile, Çocuk ve Yetişkinler İçin Terapi’ hizmetinin, koronavirüs salgını sürecinde ‘Telefonla ve Online Terapi’ sistemine taşındığı merkezde, haftanın her günü 08.00 17.00 saatleri arasında telefon görüşmesiyle veya talebe göre WhatsApp üzerinden görüntülü seanslar gerçekleştiriliyor. Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitimi Merkezi, 2 psikolog ve 3 aile danışmanından oluşan kadrosuyla Yıldırımlılara destek oluyor. Yıldırım Belediyesi’nin aile ve fertlere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik hizmeti verdiği merkezde 45 dakika süren seanslarda aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ile yetişkin danışmanlığı konularında vatandaşların sorunlarına çözüm aranıyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 3 bin 635 seansta 2 bin 745 kişiye danışmanlık hizmeti sağlayan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nden yaralanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir.
Günümüzde toplumda yaşanan sıkıntıların aile kurumunun daha da güçlendirilmesi ile aşılacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yerel yöneticiler olarak insanlara farklı hizmetleri bir arada sunmamız gerekiyor. Bizimde öncelikli hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla önce insan diyerek sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların her türlü sıkıntılarında destek olmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz gibi hayata geçirdiğimiz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimiz de bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak için mutlu ve huzurlu aileler olması gerekir. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak bunun çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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