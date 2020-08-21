TSYD Bursa Şubesi Başkanı Ekmekçi’den Karacabey Belediyespor’a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, 2. Lig’e çıkan Karacabey Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Fehmi Gerçeker Stadyumunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’yi yaptığı ziyarette, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor Yöneticisi Feti Toprak ve Karacabey Belediyespor Kulüp Müdürü Kerem Civelek eşlik etti.

Oynanacak olan 20202021 sezonun öncesinde kulüp yetkililerinden bilgi alan Başkan Ekmekçi, 20202021 sezonunda basın mensuplarının yer alacağı basın tribünlerini, locaları, giriş ve çıkış turnikelerini gezdi. Ekmekçi yaptığı ziyarette kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı yetkililere teşekkür ederken, “ Karacabey Belediyespor 3. Lig’de hem Bursa’yı hem de Karacabey’i en iyi şekilde temsil ederek 2. Lig’e yükseldi. 2. Lig’de de başarı elde ederek üst liglerde oynayacağını ümit ediyorum. Karacabey Belediyespor, Bursa’mızın marka değeri haline geldi. Karacabey Belediyespor’a yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret sonrasında Karacabey Belediyespor Yöneticisi Feti Toprak tarafından Başkan Mehmet Ali Ekmekçi’ye forma hediye edildi.

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