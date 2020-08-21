İki kardeş, güvercin için çıktıkları çatıdan düştü

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da, Suriye uyruklu kardeşler Muaz Abdulhadi (7) ve Mümin Abdulhadi (4), güvercin için çıktıkları babalarının çalıştığı iş yerinin çatısından, plastik bölümün kırılması sonucu düştü. Durumları ağır olan çocuklar, tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mucit Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muaz-Mümin Abdulhadi kardeşler, babaları Muhammed Abdulhadi´nin çalıştığı iş yerinin çatısında güvercin gördü. Kardeşler, güvercini yakalamak için çatıya çıktı. Ancak, çatıdaki plastik bölüm kırıldı ve kardeşler, 7 metre yükseklikten iş yerinin içine düştü.

Ağır yaralanan kardeşler, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya tanık olan baba Muhammed Abdulhadi, sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-21 17:52:10



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