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İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldı

DHA

İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldı


Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),(DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altındaki demirlere sıkışarak suda mahsur kalan kedi, cankurtaranlar tarafından botla kurtarıldı. Deniz botuyla karaya getirilen kedi, hayvan barınağında tedaviye alındı.
Gemlik ilçesinde bulunan iskelede kedi sesi duyanlar, durumu Gemlik Belediyesi ekiplerine haber verdi. İskelenin bulunduğu sahile gelen ekipler, Kumla sahilinde görev yapan cankurtaranlardan yardım istedi. Botla denize açılan ekipler, kedinin iskelenin alt kısmında bulunan demir bölüme sıkıştığını gördü. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, botla kıyıya çıkartıldı.
Kafese konulan kedi, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı´na götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-08-21 18:21:23

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