Salman: “Türkiye artık ayağa kalktı”

Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi ülkede büyük coşkuya yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyuna duyurduğu müjdeli haber, bütün Türkiye’de bayram havası estirdi. Gelişme sonrası açıklama yapan AK Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman, Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirilmesinin ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Salman Türkiye’nin artık her açıdan ayağa kalktığını vurguladı.

Ayhan Salman, yazılı olarak yaptığı açıklamada Türkiye’nin halen net doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda olduğuna dikkat çekti. Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye’nin, ihtiyaç duyduğu doğalgaz ve petrolü ithal etmek zorunda olduğunu vurgulayan Ayhan Salman şunları söyledi:

“Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ülkemiz ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji ithalatını ve dolayısıyla carî açığımızı arttırıyor. Şöyle ki, doğal gaz ithalatımızı dolar üzerinden yapıyoruz. Genel olarak ekonomimizin önemli kırılgan noktalarından biri de dolardır. Ülkemiz doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilecek duruma geldiğinde, daha az dolar harcayıp, daha az ithâlat yapacağız. Dışarıya bağımlılık azalacak ve dolar kuru üzerinde Türkiye’nin riski de düşecek. Enerji tüketim maliyeti, enerji yoğun sektörlerde de maliyetleri düşüreceği için onlar için de ayrı bir avantaj olacaktır.

Ayrıca doğal gaz fosil yakıt içerisin en masum ve temiz olanıdır. Petrole göre iki kat, kömüre göre üç kat daha temizdir. Bu sebeple petrol ve kömürün yerine ikame edildiğinde hava kirliliği ve karbon emisyonlarına da olumlu etkisi olacaktır.

Kendi doğalgazımızı çıkardığımızda, yani bulduğumuz rezervi kullanmaya başladığımızda doğal gaz ‘arz güvenliği’ konusunda da ülkemiz rahatlayacak ve daha güvenli bir duruma gelecektir. Çıkardığımız gazın fazlasını ihraç edebilecek. Ayrıca uzun vâdeli kontratlarda fiyat rekabeti oluşturma şansımız olacaktır. TürkAkım projesiyle gelen Rus gazı ve TANAP ile gelen Azerbaycan gazı da beraber düşünüldüğünde, bilhassa Avrupa’ya gaz ihracatında Türkiye önemli bir konuma gelebilecek. Türkiye, enerji için geçiş ülkesi olma özelliğine üretici olma özelliğini de katmış olacak ve bu alanda önemli bir oyuncu olma adayı olabilecek.”

Ak Parti’nin kurulduğu günden beri Türkiye’nin gelişmesi için seferberlik ilan ettiğini, söyleyen Ayhan Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecesini gündüzüne katarak büyük bir kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin başlattığı kalkınma hamlesini akamete uğratmak isteyen dış dünyaya karşı büyük bir direnç gösterdiğini ifade eden Ayhan Salman şunları da söyledi:

“Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin desteğini arkasına alarak ülkemizin geleceği için çok büyük bir mücadele veriyor. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletlerine izin verilmedi. Önce ülkemizdeki terör yuvaları dağıtıldı. Sonrasında kahraman Mehmetçiğimizin yaptığı sınır ötesi operasyonlar ile sınır güvenliğimizi temin ettik. Akdeniz’de oynanan oyunları bozduk. Ülkemizi durdurmak, sindirmek isteyenlere liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile müsaade edilmedi. Türkiye artık hem içeride hem dışarıda, hem kendi deniz sahasında, egemenliğini son sınırına kadar kullanmaktadır. Türkiye artık Ayağa kalktı. Mazlumların dostu, zalimlerim düşmanı olan Türkiye tüm mazlum dünya halklarının umudu olmaya devam ediyor. Bugün Karadeniz’den müjdeli haberi aldık. İnanıyorum ki Allah’ın izni ile çok yakında Akdeniz’den de müjdeli haber gelecek. Ben bu vesile ile bugün bu sevinci bizlere yaşatan başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.