Korona testi Medicana'da başladı

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Covid19 PCR testi Medicana Bursa Hastanesinde başlandı.

Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere, profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi ve mevzuatta zorunlu tutulan hallerinde gereken Covid19 PCR testi Medicana Bursa Hastanesinde yapılmaya başlandı. Hijyenik hastane koşullarında, cumartesi ve pazar günleri de dahil 24 saat hizmet vermektedir.

Medicana Bursa Hastanesi'nde başlanan Covid19 testine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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